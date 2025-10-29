Advertisement
Astro Tips: सुबह सवेरे बच्चों से करवाएं इन चमत्कारी मत्रों का जाप, बढ़ेगी बुद्धि और एकाग्रता, मां सरस्वती की होगी कृपा!

Morning Mantra Jaap: सुबह के समय बच्चों को कुछ मंत्र जाप की आदत लगाएं तो यह उनकी एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ा सकता है. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि आखिर किन मंत्रों के जाप से कौन सी समस्या का अंत होता है और बच्चों को ज्ञान, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:46 AM IST
Most Powerful Mantra For Concentration
Most Powerful Mantra For Concentration

Morning Mantra Jaap For Focus And Concentration: बच्चों के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहने की जरूरत होती है. ऐसे में जरूरी है कि सुबह सवेरे से ही इस प्रयास को शुरू कर दिया जाए. सनातन धर्म में ऐसे कई मंत्रों के बारे में बताया गया है जिनका जाप करने से शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है और मन शांत होता है. इन्हीं प्रभावशाली मंत्रों में से कुछ मंत्रों का जाप सुबह के समय अपने बच्चों से करवाएं तो उनका ध्यान भटकने से लेकर शारीरिक रूप से सुस्त होने की समस्या दूर हो सकती है. इस कड़ी में हम कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में आइए जानें जो आपे बच्चे की मस्तिष्क को शांत रख सकता है और बुद्धि तेज करता है.ऐसे मंत्र जिनके जाप से एकाग्रता बढ़ती हैं शांति और सफलता प्राप्त होती है.

गणेश मंत्र
बुद्धि बढ़ाने और बाधा को दूर करने के लिए गणेश मंत्र का जाप करें. इस मंत्र का जाप करने से बच्चे पढ़ाई में आ रही रुकावट या बाधा को दूर कर पाएंगे और स्मरण शक्ति बढ़ेगी. 
मंत्र है- ॐ एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंतिः प्रचोदयात्।

हनुमान जी का मंत्र
शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हनुमान मंत्र का जाप करें. हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगा पाएगा और खेल-कूद में अधिक से अधिक भाग ले सकेगा.
मंत्र है- 
मनोवं मारुततुल्यवेगं मूर्तियं बुद्धिमतां वृद्ध। 
वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।। 

गायत्री मंत्र
समग्र बुद्धि के विकास के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें. इससे एकाग्रता बढ़ेगी और बच्चे अपने लिए सही निर्णय लेने की समझ बढ़ा पाएगा. शक्ति और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
मंत्र है- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 

सरस्वती मंत्र
ज्ञान में बढ़ोतरी और और वाणी में मधुरता लाने के लिए सरस्वती मंत्र का जाप करें. इससे बोलने में स्पष्टता तो आइए साथ ही मां शारदे बुद्धि तेज होने का भी वरदान देंगी.
मंत्र है- ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः।

महामृत्युंजय मंत्र
महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप अपने बच्चे से करवा सकते हैं. इससे स्वास्थ्य लाभ होगा और मानसिक शक्ति भी बढ़ेगी जिससे एकाग्रता में वृद्धि होगी.
मंत्र है- 
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। 
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥ 

एकाग्रता बढ़ाने के लिए करें ये काम

  • बच्चे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  • बच्चे नियमित रूप से या सप्ताह में एक दिन मंदिर या धार्मिक स्थल पर जरूर जाएं.

  • सूर्योदय के समय योग का अभ्यास करें.

  • ध्यान और गहरी सांस लेने का अभ्यास करें.

