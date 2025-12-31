सबसे खास हैं साल 2026 के ये 7 दिन, कोई भी काम करने का मिलेगा कई गुना फल, मुहूर्त निकालने की भी नहीं जरूरत

Shubk Muhurat 2026 : सनातन परंपरा में हर शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है. ताकि उस काम का शुभ फल मिले. जीवन में सुख-समृद्धि, शांति आती है, सफलता मिलती है. हिंदू धर्म में कुछ ऐसी तिथियां बताई गई हैं, जिन्‍हें अत्‍यंत शुभ और अबूझ मुहूर्त माना गया है. यानी कि इन तिथियां पर बिना मुहूर्त निकाले पूरे दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है. जानिए ये तिथियां कौन सी हैं और नए साल 2026 में कब-कब आएंगी.

नए साल 2026 के अबूझ मुहूर्त

बसंत पंचमी 2026 - साल 2026 शुरू होते ही पहला अबूझ मुहूर्त बसंत पंचमी का होता है. विद्याआरंभ के अलावा सगाई, शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, नए काम या व्‍यापार की शुरुआत आदि के लिए बसंत पंचमी बेहद शुभ दिन होता है. जिन लोगों की कुंडली ना हो, वे बिना मुहूर्त बसंत पंचमी पर शादी कर सकते हैं. सरस्‍वती पूजा का पर्व बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा.

फुलेरा दूज 2026 - फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज त्योहार मनाया जाता है. इस दिन भगवान कृष्‍ण और राधा जी की पूजा की जाती है. साथ ही यह तिथि शुभ कार्यों के लिए बेहद शुभ मानी जाती है. नए साल में फुलेरा दूज 19 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी.

अक्षय तृतीया 2026 - हिंद धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद शुभ दिन माना गया है. इस दिन सोना-चांदी, कीमती चीजें खरीदी जाती हैं. साथ ही मांगलिक कार्य के लिए भी यह दिन बेहद शुभ होता है. मान्‍यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए कार्यों का अक्षय फल मिलता है. वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है. साल 2026 में अक्षय तृतीया पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा.

सीता नवमी 2026 - वैशाख शुक्ल की नवमी तिथि को माता सीता प्रकट हुईं थीं. इसे सीता नवमी या जानकी नवमी कहते हैं. इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करते हैं. धन, वैभव पाने, पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत किया जाता है. साथ ही इस दिन किए गए काम सफलता देते हैं. इस साल 25 अप्रैल 2026 को सीता नवमी मनाई जाएगी.

गंगा दशहरा 2026 - हर साल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है. यह दिन गंगा स्‍नान, गंगा पूजन के साथ-साथ शुभ कार्य करने के लिए भी उत्‍तम होता है. इस साल 25 मई 2026 को गंगा दशहरा मनाया जाएगा.

भड़ली नवमी - अक्षय तृतीया की तरह भड़ली नवमी भी शादी-विवाह के लिए बेहद उत्‍तम और अबूझ मुहूर्त माना गया है. इस दिन बिना मुहूर्त निकाले, बिना कुंडली देखे शादी की जा सकती है. नए साल में भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026 को मनाई जाएगी.

देवउठनी एकादशी 2026 - देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्‍णु 4 महीने की योगनिद्रा के बाद जागते हैं. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी के दिन ही चातुर्मास खत्‍म होता है और 4 महीने बाद फिर से शुभ-मांगलिक कार्य शुरू होते हैं. इस दिन भी बिना मुहूर्त निकाले शुभ कार्य कर सकते हैं. साल 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी.

