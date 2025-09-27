Moti Gemstone: अगर पहने हैं मोती तो इन 5 रत्नों की अगूठियों को भूलकर भी ना पहनें, बेवजह बढ़ेगी टेंशन

Moti Gemstone Wearing Precaution: हम सभी अपने जीवन में उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं. कभी समय अनुकूल होता है और कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं. यह मुख्य रूप से हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल पर निर्भर करता है. इन ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ज्योतिषी कुछ विशेष रत्न पहनने की सलाह देते हैं. कई बार लोग बिना सलाह लिए रत्न धारण कर लेते हैं, जो गलत साबित हो सकता है. किसी भी रत्न को पहनते समय सावधानी बरतना आवश्यक है, वरना परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं. रत्न शास्त्र में मोती को चंद्रमा का रत्न बताया गया है, जो कि मन का कारक है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर कोई मोती पहन रखा है, तो उसे कौन-कौन से 5 रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक असर मन-मस्तिष्क पर पड़ सकता है.

मोती के साथ किन रत्नों से बचें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोती का ग्रह चंद्रमा है. इसलिए इसे ऐसे रत्नों के साथ पहनने से बचना चाहिए जो चंद्रमा के विरोधी ग्रहों से संबंधित हों. इनमें हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया रत्न शामिल हैं. रत्नशास्त्र के अनुसार, इन रत्नों के साथ मोती पहनने से तनाव बढ़ सकता है और व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी है. खासतौर पर मोती रत्न धारण करते वक्त इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मोती को कौन पहन सकता है

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मोती उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो. वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए मोती अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना सबसे अनुकूल है. साथ ही, सोमवार के दिन सही विधि और मंत्रों के साथ मोती धारण करने से इसके लाभ और भी अधिक बढ़ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: इन रत्नों को भूलकर भी ना पहने एकसाथ, वरना होगा उल्टा असर और शुरू हो जाएंगे बुरे दिन

मोती धारण करने के नियम

मोती पहनने से पहले इसे गाय के कच्चे दूध, पंचामृत और गंगाजल से शुद्ध करें. इसके बाद मंत्र जाप करने की प्रक्रिया इस प्रकार है. सोमवार की सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहनें और चंद्रमा के मंत्र "ॐ सों सोमाय नमः" का 108 बार जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)