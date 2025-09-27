Advertisement
trendingNow12939143
Hindi Newsधर्म

Moti Gemstone: अगर पहने हैं मोती तो इन 5 रत्नों की अगूठियों को भूलकर भी ना पहनें, बेवजह बढ़ेगी टेंशन

Moti Gemstone Wearing Rule: रत्न शास्त्र में ग्रहों से जुड़ी अंगूठियों को धारण करने के विशेष नियम बताए गए हैं. आइए जानते हैं कि मोती के साथ किन 5 रत्नों को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 27, 2025, 06:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Moti Gemstone: अगर पहने हैं मोती तो इन 5 रत्नों की अगूठियों को भूलकर भी ना पहनें, बेवजह बढ़ेगी टेंशन

Moti Gemstone Wearing Precaution: हम सभी अपने जीवन में उतार-चढ़ाव का अनुभव करते हैं. कभी समय अनुकूल होता है और कभी परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं. यह मुख्य रूप से हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल पर निर्भर करता है. इन ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ज्योतिषी कुछ विशेष रत्न पहनने की सलाह देते हैं. कई बार लोग बिना सलाह लिए रत्न धारण कर लेते हैं, जो गलत साबित हो सकता है. किसी भी रत्न को पहनते समय सावधानी बरतना आवश्यक है, वरना परिणाम नकारात्मक हो सकते हैं. रत्न शास्त्र में मोती को चंद्रमा का रत्न बताया गया है, जो कि मन का कारक है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर कोई मोती पहन रखा है, तो उसे कौन-कौन से 5 रत्न पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका नकारात्मक असर मन-मस्तिष्क पर पड़ सकता है.

मोती के साथ किन रत्नों से बचें

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मोती का ग्रह चंद्रमा है. इसलिए इसे ऐसे रत्नों के साथ पहनने से बचना चाहिए जो चंद्रमा के विरोधी ग्रहों से संबंधित हों. इनमें हीरा, नीलम, पन्ना, गोमेद और लहसुनिया रत्न शामिल हैं. रत्नशास्त्र के अनुसार, इन रत्नों के साथ मोती पहनने से तनाव बढ़ सकता है और व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए किसी भी रत्न को धारण करने से पहले विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेना जरूरी है. खासतौर पर मोती रत्न धारण करते वक्त इन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

मोती को कौन पहन सकता है

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, मोती उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो. वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए मोती अत्यंत शुभ माना जाता है. इसे दाहिने हाथ की छोटी उंगली में पहनना सबसे अनुकूल है. साथ ही, सोमवार के दिन सही विधि और मंत्रों के साथ मोती धारण करने से इसके लाभ और भी अधिक बढ़ जाते हैं.

यह भी पढ़ें: इन रत्नों को भूलकर भी ना पहने एकसाथ, वरना होगा उल्टा असर और शुरू हो जाएंगे बुरे दिन

मोती धारण करने के नियम

मोती पहनने से पहले इसे गाय के कच्चे दूध, पंचामृत और गंगाजल से शुद्ध करें. इसके बाद मंत्र जाप करने की प्रक्रिया इस प्रकार है. सोमवार की सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहनें और चंद्रमा के मंत्र "ॐ सों सोमाय नमः" का 108 बार जाप करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

moti gemstone

Trending news

दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
weather update
दुर्गा पूजा और दशहरे पर भारी बारिश का अलर्ट, त्योहारों के बीच लौट सकती है बरसात- IMD
'मेरे दिल में काबा है और...', ममता के नेता ने दुर्गा पूजा पंडाल मचा सियासी बवाल
CM Mamata Banerjee
'मेरे दिल में काबा है और...', ममता के नेता ने दुर्गा पूजा पंडाल मचा सियासी बवाल
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
Tamil Nadu
कंधे पर बस्ता लिए जा रहे थे दलित छात्र, डंडा लेकर आई महिला और...छुआ-छूत का नया VIDEO
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
Goa News In Hindi
साउथ के इस छोटे राज्य पर AAP की नजर, किया BJP सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
Tamil Nadu News In Hindi
'...तब तक नहीं करेंगे वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव', स्टालिन के मंत्री नासर का बड़ा बयान
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
;