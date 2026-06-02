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Hindi Newsधर्मMrityu Panchak: जून में मृत्यु पंचक कब से कब तक, इस दौरान कैसे करें अंतिम संस्कार और किन कार्यों की मनाही? जानें

Mrityu Panchak: जून में मृत्यु पंचक कब से कब तक, इस दौरान कैसे करें अंतिम संस्कार और किन कार्यों की मनाही? जानें

Mrityu Panchak June 2026: इस साल जून महीने में मृत्यु पंचक कब से कब तक होगा, पंचक के समय किन सावधानियों को बरतें और किन कार्य को न करें? आइए मृत्यु पंचक से जुड़ी सारी जानकारियां इस कड़ी में हासिल करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:49 PM IST
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Mrityu Panchak June 2026
Mrityu Panchak June 2026

Mrityu Panchak June 2026 Kab Hai: हिंदू धर्म में पंचक का विशेष महत्व बताया गया है जिसमें किसी तरह के शुभ कार्यों को करना वर्जित होता है. इस साल के जून महीने में 6 जून से मृत्यु पंचक शुरू होगा हो जिसे बहुत खतरनाक पंचक माना गया है. इसमें दुर्घटना, बीमारी और परेशानियों के बढ़ने का भय होता है. मृत्यु पंचक 6 जून 2026, शनिवार की शाम को लगभग 7 बजे से शुरू होकर 11 जून 2026 को गुरुवार के दिन सुबह करीब 8 बजे खत्म होगा. पंचक के ये 5 दिन शनिवार से शुरू हो रहा है जिससे इसे मृत्यु पंचक कहा जाएगा. 

मृत्यु पंचक को लेकर मान्यता क्या है?
कई तरह के पंचक बताए गए हैं. इसी तरह शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक के नाम से जाना जाता है. जिसे लेकर मान्यता है कि इन पांच दिनों में यमराज की ऊर्जा सक्रिय रहती है और इस समयावधि में शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है, नहीं तो उनके उल्टा प्रभाव जीवन पर पड़ सकते हैं. जैसा कि मृत्यु पंचक यमराज का माना गया है तो इसे लेकर नियम है कि यमराज की दिशा यानी दक्षिण की ओर यात्रा करने की इस पंचक में मनाही होती है. 

मृत्यु पंचक में अंतिम संस्कार से जुड़ा नियम क्या है?
मृत्यु पंचक में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है. शास्त्रों के अनुसार मृत्यु पंचक में सामान्य तरीके से किए जाने वाले अंतिम संस्कार की बजाए शवदाह के साथ आटे या कुश के बने 5 पुतले का भी दाह किया जाता है. इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से कोई और अशुभ घटना टल सकती है.

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मृत्यु पंचक में कौन से काम न करें?

  • पंचक में घर या छत का नया निर्माण कार्य वर्जित होता है. लिंटर या छत ढालने का काम पंचक में करने से आर्थिक हानि और मानसिक तनाव बड़ सकता है.

  • पंचक में नया बेड न बनवाएं, नहीं तो घर में अशांति फैल सकती है और स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां हो सकती है. 

  • पंचक में ईंधन या सूखी लकड़ी जैसी ऐसी चीजें न इकट्ठा करें जो ज्वलनशील हैं.

  • पंचक में विवाह या गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य न करें.

  • दक्षिण दिशा की ओर यात्रा को टाल दें.

मृत्यु पंचक में क्या करें?

  • घर में सफाई रखें.

  • शाम में हनुमान चालीसा का पाठ करें.

  • शनिवार को काले तिल, सरसों तेल और कपड़ों का दान करें.

  • घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की फोटो लगाएं. स्वस्तिक बनाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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