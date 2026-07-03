Panchak 2026 July: हिंदू धर्म, ज्योतिष में पंचक काल की गिनती सबसे अशुभ समय में की जाती है. पंचक के 5 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, जुलाई में पहले पंचक 3 व 4 की रात 12:48 बजे से प्रारंभ होकर 8 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक रहेंगे.
जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हुए अंतिम 5 नक्षत्रों- धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, और रेवती- से गुजरता है, तो इस अवधि को पंचक कहा जाता है.
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, पंचक के नाम का निर्धारण सप्ताह के दिन से होता है. जैसे- रविवार से लगने वाले पंचक को रोग पंचक, सोमवार से लगने वाले पंचक को राज पंचक, मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक, शुक्रवार के पंचक को चोर पंचक और शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है.
चूंकि जुलाई के पंचक 4 जुलाई 2026, शनिवार से लग रहे हैं, इसलिए इन्हें मृत्यु पंचक कहा जाएगा. जिन्हें सबसे अशुभ पंचक माना गया है. (संबंधित खबर: जुलाई में 2 बार रहेगा पंचक का साया, दोनों बेहद अशुभ, जान लें वजह!)
वैसे तो सारे पंचक काल ही अशुभ होते हैं लेकिन मृत्यु पंचक को सबसे खराब माना गया है, जो कि इसके नाम से ही जाहिर है. लेकिन मृत्यु पंचक में विशेष सावधानी बरतना चाहिए.
- मृत्यु पंचक के दौरान कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए. इस समय में दुर्घटना होने, धन हानि होने, विवाद होने के योग ज्यादा रहते हैं.
- इस समय में न तो संपत्ति खरीदें, न सगाई, विवाह, गृहप्रवेश, घर के निर्माण की शुरुआत जैसे काम करें.
- इस दौरान खरीदारी करने से भी बचना चाहिए. खासतौर पर नया बिस्तर, पलंग, लकड़ी का सामान, ईंधन जैसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)