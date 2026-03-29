Shubh Muhurat April 2026: मुंडल-उपनयन संस्कार अप्रैल के ये दिन हैं बेहद शुभ, नोट कर लें मुहूर्त

Mundan Janeu Sanskar Muhurat April 2026: हिंदू पंचांग के मुताबिक, शादियों के सीजन के साथ-साथ इस साल अप्रैल का महीना बच्चों के संस्कारों के लिए भी बहुत खास होने वाला है. ज्योतिष गणना के अनुसार, अप्रैल में मुंडन और जनेऊ (यज्ञोपवीत) संस्कार के लिए कई बेहतरीन मुहूर्त निकल रहे हैं. सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, मुंडन संस्कार के बाद बच्चों बुद्धि कुशाग्र होती है. जबकि, जनेऊ संस्कार को पढ़ाई-लिखाई और अनुशासन की शुरुआत माना जाता है. ये दोनों ही संस्कार पवित्र 16 संस्कारों में खास माने गए हैं. इन संस्कारों के बाद ही बचे हुए संस्कारों को पूरा किया जाता है. दृक पंचांग के अनुसार,अप्रैल (चैत्र-वैशाख) में मुंडन और जनेऊ संस्कार के लिए कुछ तिथियां बेहद शुभ मानी जा रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मुंडन और जनेऊ संस्कार के लिए अप्रैल की कौन-कौन सी तिथियों अत्यंत शुभ हैं.

मुंडन के लिए अप्रैल 2026 के मुहूर्त

तिथि (अप्रैल) दिन शुभ समय (मुहूर्त) 03 अप्रैल शुक्रवार सुबह 10:46 – दोपहर 12:58 Add Zee News as a Preferred Source दोपहर 03:21 – शाम 07:51 04 अप्रैल शनिवार सुबह 07:11 – दोपहर 12:54 दोपहर 03:17 – शाम 07:48 06 अप्रैल सोमवार शाम 05:26 – रात 07:40 11 अप्रैल शनिवार दोपहर 02:49 – शाम 07:06 12 अप्रैल रविवार सुबह 06:40 – सुबह 10:07 दोपहर 12:25 – दोपहर 02:42 13 अप्रैल सोमवार सुबह 06:36 – दोपहर 12:18 दोपहर 02:42 – शाम 07:12 16 अप्रैल गुरुवार शाम 04:47 – शाम 07:00 23 अप्रैल गुरुवार सुबह 07:32 – सुबह 11:39 दोपहर 02:02 – शाम 06:33 24 अप्रैल शुक्रवार सुबह 09:23 – दोपहर 01:55 दोपहर 04:16 – शाम 06:29 29 अप्रैल बुधवार सुबह 07:08 – सुबह 09:01 सुबह 11:18 – शाम 06:09

क्या होता है मुंडन संस्कार?

सनातन परंपरा में मुंडन संस्कार का विशेष महत्व है. यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है. शास्त्रों के अनुसार, मुंडन संस्कार तब किया जाता है जब बच्चा 4 महीने से 3 साल के बीच का होता है. इस पावन संस्कार के अवसर पर पंडित जी की देखरेख में नाई से बच्चे का बाल मुंडवाया जाता है. मान्यता है कि मुंडन संस्कार से बच्चों को सुख-समृद्धि और आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है.

जनेऊ संस्कार के लिए अप्रैल 2026 के शुभ मुहूर्त

तिथि शुभ मुहूर्त समय 02 अप्रैल 2026 सुबह 08:53 से सुबह 10:49 तक दोपहर 01:03 से शाम 06:00 तक 03 अप्रैल 2026 सुबह 07:14 से दोपहर 01:00 तक दोपहर 03:20 से शाम 07:53 तक 04 अप्रैल 2026 सुबह 07:10 से सुबह 10:41 तक 06 अप्रैल 2026 शाम 05:25 से रात 07:40 तक 20 अप्रैल 2026 सुबह 07:42 से सुबह 09:35 तक

उपनयन संस्कार क्या है

हिंदू धर्म में 16 मुख्य संस्कारों का जिक्र किया गया है. इसमें जनेऊ संस्कार का विशेष महत्व है. सनातन परंपरा के अनुसार, यह संस्कार विवाह से पहले किया जाता है और ये 16 संस्कारों में 10वां है. जनेऊ संस्कार के पावन अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान के जरिए लड़के को पवित्र धागा (जनेऊ) पहनाया जाता है. यह संस्कार मुख्यरूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय में अधिक प्रचलित है. कहते हैं जनेऊ संस्कार अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है. शास्त्रों के अनुसार, शूद्रों को छोड़कर हिंदू धर्म के सभी लोग जनेऊ पहन सकते हैं.

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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)