बाबा काली नाथ की चेतावनी का असर! आज भी मुरथल के ढाबों में नहीं बनता नॉनवेज, वजह चौंका देगी

दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर बसे मुरथल के ढाबे पराठों के लिए मशहूर हैं, दूर-दूर से लोग यहां पराठे खाने आते हैं. भले ही आजकल नॉनवेज खाने का चलन जोरों पर है लेकिन इस जगह पर कहीं भी नॉनवेज नहीं मिलता है. इसके पीछे वजह एक संत की चेतावनी है.
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नॉनवेज खाने का चलन बहुत बढ़ गया है और ऐसे में प्योर वेज रेस्टोरेंट तुलनात्मक रूप से कम ही मिलते हैं. लेकिन मुरथल ऐसी जगह है जहां के किसी भी ढाबे में नॉनवेज नहीं मिलता है. भले ही मुरथल के लजीज पराठों का स्वाद चखने जाने वालों का इस बात पर ध्यान न जाता हो, लेकिन यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे कानूनी माजरा है या और कोई वजह?
लंबे समय पहले मुरथल में एक संत हुआ करते थे, जिनका नाम था बाबा कालीनाथ. स्थानीय लोगों की बाबा में गहरी आस्था थी. उन्होंने लोगों से कहा था कि इस इलाके को हमेशा शुद्ध शाकाहारी रखने की बात कही थी. उनका मानना था कि शाकाहारी खाना ही सबसे बढ़िया खाना होता है.
इतना ही नहीं यह भी कहा जाता है कि बाबा काली नाथ ने मुरथल के लोगों को ये चेतावनी भी दी थी कि अगर यहां कोई नॉनवेज बनाएगा या बेचेगा, तो उसका ढाबा नहीं चलेगा. लोग आज भी उनकी दी इस चेतावनी को याद रखते हैं और मुरथल के ढाबों में नॉनवेज न बेचने की परंपरा को निभा रहे हैं.
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मुरथल के जो ढाबे कभी ट्रक ड्राइवरों को भोजन परोसते थे. वो पूरे दिल्ली-एनसीआर के लोगों के फेवरेट बन चुके हैं. हर वीकेंड मुरथल के ढाबों पर भारी भीड़ उमड़ती है. यहां रात हो या दिन हर समय ढाबों पर पराठे खाने वालों की भीड़ देखने को मिलती है. लोग खाने का स्वाद लेने और लॉन्ग ड्राइव का आनंद लेने के लिए मूरथल जाना बहुत पसंद करते हैं.
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मुरथल के ढाबों में बेहद स्वादिष्ट पराठें मिलते हैं. साथ ही इनके साथ मिलने वाली कई तरह की चटनी, अचार, प्याज, छाछ, लस्सी, मक्खन का साथ मजे को दोगुना कर देते हैं. यहां आलू, प्याज, गोभी से लेकर मूली और पनीर समेत कई तरह के भरवां पराठे मिलते हैं. इसके अलावा मैनकोर्स भोजन और कई अन्य प्रकार की खाने-पीने की चीजें भी मिलती हैं, लेकिन नॉनवेज कहीं नहीं मिलता है.
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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)