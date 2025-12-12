Advertisement
Vastu Tips For Home : घर का वास्‍तु के मुताबिक होना बहुत जरूरी है लेकिन किराए के घर में रहने वाले लोग या फ्लैट खरीदकर रहने वाले लोगों के पास घर के वास्‍तु में बदलाव करने का गुंजाइश ना के बराकर रहती है. ऐसे में वे लोग नए घर में शिफ्ट होने से पहले कुछ काम जरूर कर लें. ताकि वास्‍तु दोषों और बुरी नजर आदि से बचाव हो सके. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 12, 2025, 11:34 AM IST
Vastu Tips For Shifting in New Home : घर सुंदर और आरामदायक हो, जहां सभी लोग खुशी व प्रेम से रह सकें. लेकिन कई बार ये इच्‍छाएं पूरी नहीं हो पातीं. किसी के पास खुद का घर नहीं होता तो किसी का मुसीबतें पीछा नहीं छोड़तीं. घर में झगड़ा-कलह, पैसे की तंगी, बीमारियां बनी रहती हैं. इसलिए घर बदलते समय कुछ बातों का ध्‍यान जरूर रखना चाहिए, ताकि वास्‍तु दोषों से बचाव हो सके. साथ ही नकारात्‍मकता और बुरी नजर से भी बचाव होता है. घर में सकारात्‍मकता, खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है. भले ही नए घर में शिफ्ट हों या किराए के घर में रहने के दौरान बार-बार घर बदलने पड़ें.

नए घर में जाने से पहले करें ये उपाय

- नए घर में प्रवेश करते समय ग्रह प्रवेश पूजा की जाती है. इसके लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त जरूर देखें. आमतौर पर सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार जैसे शुभ दिन में अमृत या लाभ की चोघड़िया में ग्रहप्रवेश करना सर्वोत्तम माना जाता है. लेकिन ध्‍यान रहे कि पंचक काल, राहु काल, भद्रा काल जैसे अशुभ समय में या खरमास में घर बदलने से बचें. बेहतर है किसी पुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा लें. 

- नए घर में शिफ्ट होने से पहले उसकी अच्‍छी तरह साफ-सफाई करें. घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पानी में समुद्री नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगवाएं. इससे घर में पहले रह चुके लोगों की नकारात्‍मक ऊर्जा खत्‍म हो जाएगी और घर में सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा. 

- पूजा से पहले घर के मुख्‍य द्वार से लेकर हर कोने में गंगाजल छिड़कें. (बाथरूम में नहीं) 

-  घर के उत्तर-पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं. 

- घर में प्रवेश से पहले हवन या वास्तु शांति पूजा जरूर करवाएं. ताकि पितृदोष, वास्तु दोष या राहु-केतु का प्रभाव कम हो सके. नवग्रह शांति और गणपति पूजन भी करवाएं. 

- गृह प्रवेश वाले दिन काले कुत्ते को रोटी और गाय को गुड़ और चना खिलाने से राहु-केतु दोष दूर होते हैं. 

- नए घर में पहली रात घी का दीपक जलाएं. साथ ही भजन-कीर्तन या मंत्रजाप करते हुए जागरण करें. जब भी संभव हो घर में भजन-कीर्तन रखें. ताकि घर में सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार बना रहे. 

- घर को बुरी नजर से बचाने के लिए एक नींबू और सात मिर्चियों को धागे में पिरोकर घर के सामने टांग दें. इसे हर शनिवार को बदलते रहें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

