/हंसता खेलता परिवार भी हो जाता है बर्बाद! कामाख्या और उग्रतारा पीठ के वो खौफनाक तांत्रिक नियम जो बदल देते हैं इंसान की किस्मत

भारत में देवी मां के कई ऐसे रूप हैं, जिनके बारे में सोचकर ही मन में श्रद्धा और थोड़ा डर दोनों एक साथ आ जाते हैं. असम का कामाख्या मंदिर और कई जगहों पर मौजूद उग्रतारा पीठ ऐसे ही गुप्त शक्तिपीठ हैं.
इन जगहों पर आम मंदिरों की तरह सिर्फ हाथ जोड़कर या नारियल चढ़ाकर पूजा नहीं होती. यहां की दुनिया बिल्कुल अलग है. यहां आज भी सदियों पुरानी गुप्त तांत्रिक रस्में निभाई जाती हैं.
इन शक्तिपीठों को लेकर मान्यता है कि यहां की गई एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है. राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाली ये ताकतें आज भी भक्तों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई हैं.
तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र
असम की नीलांचल पहाड़ियों पर बसा कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का सबसे मुख्य गढ़ माना जाता है. यहां माता सती की योनि गिरी थी. इसलिए इस जगह को सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र भी कहते हैं.
इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक चट्टान है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है. साल में एक बार जब माता रजस्वला होती हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी तीन दिनों के लिए बिल्कुल लाल हो जाता है.
इस दौरान मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं. देश भर से बड़े बड़े अघोरी और तांत्रिक इसी समय यहां आकर अपनी गुप्त साधनाएं पूरी करते हैं. माना जाता है कि इस समय यहां की गई साधना कभी खाली नहीं जाती.
उग्रतारा पीठ की कहानी भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है. मां तारा को तांत्रिक दस महाविद्याओं में से एक मानते हैं. इनका रूप बहुत ही उग्र और रौद्र है.
इनके गले में मुंडमाला होती है और जीभ बाहर निकली रहती है. आम तौर पर लोग शांत देवताओं की पूजा सुख समृद्धि के लिए करते हैं. लेकिन उग्रतारा माता की पूजा शत्रु नाश और बड़ी से बड़ी मुसीबतों से तुरंत छुटकारा पाने के लिए की जाती है.
यहां के पुजारियों का कहना है कि माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाती हैं. इसलिए यहां आम लोगों को सीधे कड़े तांत्रिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं होती है.
इन मंदिरों के नियम इतने कड़े हैं कि इन्हें तोड़ने की हिम्मत कोई आम इंसान तो क्या, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी नहीं करता. यहां पूजा की टाइमिंग, मंत्रों का उच्चारण और चढ़ाई जाने वाली चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं.
अगर मंत्र पढ़ने में एक अक्षर की भी चूक हो जाए, तो माना जाता है कि उसका उलटा असर खुद पूजा करने वाले पर शुरू हो जाता है. कई पौराणिक कहानियों में जिक्र आता है कि पुराने समय में कुछ राजाओं ने अहंकार में आकर इन नियमों को बदलने की कोशिश की थी.
नतीजा ये हुआ कि उनका पूरा साम्राज्य रातों रात तबाह हो गया. आज भी यहां के पुजारी इन गुप्त नियमों का पालन बहुत ही कड़ाई से करते हैं.
इन गुप्त शक्तिपीठों में आकर आपको एक अजीब सा अहसास होगा. यहां चारों तरफ जलती हुई धूप, सिंदूर की खुशबू और तांत्रिकों के मंत्रों की गूंज सुनाई देती है.
ये एक ऐसा संसार है जहां आस्था और खौफ दोनों एक साथ चलते हैं. लोग अपनी किस्मत चमकाने और असंभव को संभव बनाने के लिए यहां खिंचे चले आते हैं.
इन मंदिरों में होने वाले चमत्कार आज भी लोगों को हैरान करते हैं. जो लोग इन शक्तियों को करीब से महसूस करते हैं, उनका मानना है कि इस कलयुग में भी माता की उग्र शक्तियां जागृत अवस्था में मौजूद हैं और संसार को चला रही हैं.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)