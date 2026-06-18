Sidulu Mallikarjuna Betta: अगर आप मैसूर के आस पास किसी शांत और ऐतिहासिक जगह की तलाश में हैं, तो बेट्टदापुरा आपके लिए एक परफेक्ट जगह हो सकती है. यहां की पहाड़ी पर भगवान शिव का एक बेहद खूबसूरत मंदिर है, जिसे सिदलू मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर कहा जाता है.
मैसूर शहर से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है, बस करीब 60 किलोमीटर की ड्राइव है. अपनी कार या बाइक से जाने पर आपको वहां पहुंचने में लगभग पौने दो घंटे लगेंगे. यह जगह पेरियापटना तालुका के बेट्टदापुरा गांव में आती है.
ये कोई नया या आम मंदिर नहीं है, बल्कि इसका इतिहास सदियों पुराना है. मैसूर के गजेटियर और पुरानी ऐतिहासिक किताबों को देखें, तो पता चलता है कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है.
इसे चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था. पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बने होने की वजह से यहां से नीचे का नजारा बेहद कमाल का दिखता है. जो लोग शहर के शोर शराबे से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए यह जगह एकदम सही है.
इस मंदिर के नामकरण की कहानी भी बहुत मजेदार है. स्थानीय कन्नड़ भाषा में सिदलू का सीधा सा मतलब होता है आकाशीय बिजली. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर के ऊपर कई बार सीधे बिजली गिर चुकी है.
हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी भारी बिजली गिरने के बाद भी इस पत्थर के मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ. बस इसी चमत्कार की वजह से स्थानीय लोग भगवान शिव को यहां सिदलू मल्लिकार्जुन स्वामी कहते हैं. लोगों का मानना है कि भोलेनाथ आज भी यहां साक्षात मौजूद हैं.
चूंकि मंदिर पहाड़ी की चोटी पर है, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए आपको करीब 400 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी होंगी. चढ़ाई करते समय थोड़ी थकान जरूर होती है, इसलिए धूप से बचने के लिए सुबह सुबह या फिर शाम के वक्त जाना सबसे बेस्ट रहेगा.
रास्ते में चारों तरफ फैली हरियाली आपका मन मोह लेगी. जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे, वहां चलने वाली ठंडी हवाएं आपकी सारी थकान को एक झटके में दूर कर देंगी. मंदिर के पत्थरों पर की गई पुरानी नक्काशी को देखकर आप उस जमाने के कारीगरों की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे.
आजकल यह जगह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं के लिए एक पसंदीदा वीकेंड स्पॉट बन चुकी है. मैसूर और बेंगलुरु के लोग यहां अक्सर एक दिन के ट्रिप के लिए आते हैं. यहां आपको एडवेंचर के लिए थोड़ी ट्रेकिंग भी मिल जाती है और साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी.
अगर आप भी इस वीकेंड किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां इतिहास, रोमांच और अध्यात्म एक साथ मिल जाए, तो अपनी गाड़ी उठाइए और बेट्टदापुरा की इस खूबसूरत पहाड़ी की ओर निकल पड़िए.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)