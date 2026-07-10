Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /कोटा में चंबल किनारे कुदरत का अजूबा! इस कुंड में सर्दियों में निकलता है गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी, नहाने से दूर भागती हैं बीमारियां

कोटा में चंबल किनारे कुदरत का अजूबा! इस कुंड में सर्दियों में निकलता है गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी, नहाने से दूर भागती हैं बीमारियां

राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के किनारे एक ऐसा प्राचीन कुंड है जहां मौसम के विपरीत पानी का तापमान बदल जाता है और इसके पानी से चर्म रोग ठीक होने की मान्यता है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 10, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 05:10 PM IST
कोटा में चंबल किनारे कुदरत का अजूबा! इस कुंड में सर्दियों में निकलता है गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी, नहाने से दूर भागती हैं बीमारियां

About the Author

harsh singh

harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
5 करोड़ का कर्ज, बाउंस हुए चेक और जेल, फिल्म बनाने के सपने में कैसे फंसे राजपाल यादव
Actor Rajpal Yadav36 min ago
2
school children37 min ago
3
Amarnath Yatra 202638 min ago
4
hpcl recruitment 202640 min ago
5
Ind vs Eng53 min ago