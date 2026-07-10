/कोटा में चंबल किनारे कुदरत का अजूबा! इस कुंड में सर्दियों में निकलता है गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी, नहाने से दूर भागती हैं बीमारियां

राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना और अनोखा कुंड है. इस कुंड के बारे में आसपास के इलाकों में कई दिलचस्प बातें मशहूर हैं. इस जगह की सबसे अनोखी बात यहां के पानी का तापमान है, जो मौसम के बिल्कुल उलट बदल जाता है.
जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो इस कुंड का पानी छूने पर गर्म लगता है. वहीं जब चिलचिलाती गर्मी होती है, तो इसका पानी एकदम ठंडा हो जाता है. कुदरत के इस अनोखे खेल को देखने और यहां नहाने के लिए हमेशा लोगों का तांता लगा रहता है.
स्थानीय लोगों के अनुसार यह कुंड करीब 200 से 300 साल पुराना है. इसे बहुत साल पहले विशाल चट्टानों को तराशकर बनाया गया था.
लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इस कुंड में पानी आता कहां से है. जमीन के भीतर से निकलने वाले इस पानी के असली सोर्स का आज तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चल पाया है.
यहां रहने वाले पवन पंचोली बताते हैं कि उनका परिवार पिछले तीन पीढ़ियों से इस जगह की देखभाल कर रहा है. पहले उनके नाना यहां पूजा पाठ करते थे, फिर उनके पिता ने कमान संभाली और अब पिछले 25 सालों से पवन खुद यहां की सेवा में जुटे हैं.
पवन पंचोली ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि सालों पहले इस पूरे इलाके में पानी की पाइपलाइन जैसी कोई सुविधा नहीं थी.
उस दौर में जब भी यहां कोई बड़ा धार्मिक आयोजन, मेला या सामूहिक गोठ (पार्टी) होती थी, तो खाना पकाने के लिए इसी पवित्र कुंड के पानी का इस्तेमाल किया जाता था.
यहां का पानी इतना साफ और मीठा है कि लोग इसे सीधे पीने के काम में भी लेते थे. आज भी इस पानी की शुद्धता वैसी की वैसी ही बनी हुई है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है.
आसपास के लोगों का ऐसा पक्का विश्वास है कि इस कुंड के पानी में कई तरह के जड़ी बूटियों वाले और औषधीय गुण मौजूद हैं. मान्यता है कि अगर कोई इंसान दाद, खाज, खुजली या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से परेशान है, तो वो यहां आकर इस पानी से नहा ले.
ऐसा करने से उसकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है. इसी भरोसे के कारण दूर दूर से मरीज यहां खिंचे चले आते हैं. कई श्रद्धालु तो यहां के पानी को चमत्कारी मानकर बोतलों और केनों में भरकर अपने घर भी ले जाते हैं.
इस कुंड के पानी को लोग बेहद पवित्र मानते हैं और मंदिर में बैठे भगवान का रोजाना का अभिषेक इसी जल से किया जाता है. कुंड का पानी कभी एक जगह ठहरता नहीं है, बल्कि यह लगातार बहता रहता है.
यहां एक सुंदर गोमुखी बनाई गई है, जिससे गिरता हुआ पानी सीधे नीचे बहती चंबल नदी में जाकर मिल जाता है. यहां आने वाले भक्त गोमुखी से गिरती हुई पानी की धार के नीचे बैठकर बड़े चाव और श्रद्धा से स्नान करते हैं.
पानी का बहाव तेज होने के कारण कुंड की गंदगी खुद ब खुद बह जाती है और पानी हमेशा शीशे की तरह साफ दिखता है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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