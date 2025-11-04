Manikarnika Ghat cremation: काशी को मोक्ष देने वाली नगरी कहा जाता है इसलिए मरने के बाद अंतिम संस्‍कार के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं. कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा हरिश्‍चंद्र का मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्‍कार किया गया था, तब से चिता की आग यहां लगातार जल रही है. साल के 365 दिन, 24 घंटे यहां अंतिम संस्‍कार होते रहते हैं. इसलिए इसे महाश्‍मशान कहा जाता है. इतना ही नहीं होली पर्व के समय यहां चिता की राख से होली भी खेली जाती है. आजकल यहां पर जलने वाली चिताओं की राख में '94' लिखने का रहस्‍य चर्चा में बना हुआ है. कि आखिर क्‍यों मणिकर्णिका घाट पर लोग चिता की राख में एक खास अंक '94' लिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जनवरी 2026 से 3 राशि वालों के घर छा जाएगी नोटों की धुंध, हर जगह दिखेगा सिर्फ पैसा, शनि के महागोचर से साल की शुरुआत

विसर्जन से पहले चिता की राख में लिखते हैं यह अंक

Add Zee News as a Preferred Source

शव के अंतिम संस्‍कार के बाद यानी कि चिता जलने के बाद जब ठंडी हो जाती है तो उसकी राख को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है. मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्‍कारों में राख को विसर्जित करने से पहले यहां के पुजारी और स्‍थानीय लोग राख में उंगली से '94' लिखते हैं. हालांकि ये रहस्‍य बाहरी लोगों को नहीं पता है. लेकिन अचानक से चर्चा में आ गया है. सोशल मीडिया पर लोग इसका रहस्‍य पूछ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अपनी बर्थडेट से जानें आपके लिए कैसा रहेगा साल 2026, पढ़ें मूलांक 1 से 9 तक का वार्षिक राशिफल

राख में क्‍यों लिखते हैं '94'?

दरअसल, इसका रहस्‍य मृत्‍यु और कर्मों से जुड़ा हुआ है. गीता में उल्‍लेख है कि इंसान के जीवन के कुल 100 कर्म होते हैं जो उसके जीवन और परलोक को प्रभावित करते हैं. इनमें से 94 कर्म मानव के नियंत्रण में होते हैं- ये नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य हैं. वहीं बाकी 6 कर्म- जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि- ब्रह्मा (सृष्टिकर्ता) के हाथों में होते हैं, जो मानव के वश से बाहर हैं. मृत्यु के बाद जब शरीर से उसकी चेतना जाती है तो मन अपने साथ 5 इंद्रियों को भी ले जाता है. यानी कि 6 चीजें चली जाती हैं.

यह भी पढ़ें: गुरु की उल्‍टी चाल उलट-पुलट कर देगी 3 राशि वालों की जिंदगी, करियर-पैसे के लिए मचेगा हाहाकार! जान लें वरना पछताएंगे

दाह संस्कार में चिता की ज्वाला इन 94 नियंत्रणीय कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है, जो मोक्ष की ओर एक प्रतीकात्मक यात्रा का संकेत देता है. बाकी 6 कर्म ईश्‍वरीय इच्‍छा पर छूट जाते हैं. ऐसे में चिता की राख पर '94' लिखना एक तरह का मुक्ति मंत्र है. जो बताता है कि व्‍यक्ति अब इनसे मुक्‍त होकर मोक्ष पाना चाहता है. काशी के स्थानीय लोग इसे एक मौन संदेश मानते हैं: "तुमने इस जन्म में जो कर सका, कर लिया. बाकी ईश्वर के हाथ में है."

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)