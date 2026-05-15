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Hindi Newsधर्मरात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं बातें करने की आवाजें! बक्सर के इस मंदिर में जाने से क्यों डरते हैं लोग? आज तक नहीं सुलझा रहस्य

रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं 'बातें' करने की आवाजें! बक्सर के इस मंदिर में जाने से क्यों डरते हैं लोग? आज तक नहीं सुलझा रहस्य

Bihar Mysterious Temple: बक्सर के डुमरांव में स्थित राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर अपने रहस्यों के लिए चर्चित है, जहां रात के समय घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने का दावा किया जाता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 15, 2026, 12:44 PM IST
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रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं 'बातें' करने की आवाजें! बक्सर के इस मंदिर में जाने से क्यों डरते हैं लोग? आज तक नहीं सुलझा रहस्य

Bihar Mysterious Temple: बिहार में एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर मौजूद है जिसके बारे में जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. यह मंदिर राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम से जाना जाता है. लोगों का दावा है कि यहां रात के समय मूर्तियों से आवाजें सुनाई देती हैं. कई लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे मंदिर के अंदर भगवान और देवियां आपस में बातें कर रही हों और घुंघरुओं की आवाजें भी सुनाई देती हैं. खास बात ये है कि यह आवाजें ज्यादातर देर रात में सुनाई देती हैं. पहले लोग इसे भ्रम मानते थे. लेकिन समय के साथ यह रहस्य और ज्यादा चर्चा में आ गया.

स्थानीय लोगों के मुताबिक जो भी व्यक्ति आधी रात के बाद मंदिर के आसपास से गुजरता है. उसे धीमी-धीमी बोलने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं. कई लोगों ने दावा किया कि यह आवाजें मंदिर के गर्भगृह की तरफ से आती हैं. इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने भी यहां रिसर्च की थी. जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने माना कि मंदिर परिसर में कुछ अजीब तरह की ध्वनियां गूंजती रहती हैं. हालांकि वे यह साफ नहीं कर पाए कि आवाजों का असली कारण क्या है. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की बनावट ऐसी हो सकती है जहां दिनभर की आवाजें रात में गूंजने लगती हों.

देवी शक्ति का चमत्कार...

दूसरी तरफ मंदिर से जुड़े श्रद्धालु इसे देवी शक्ति का चमत्कार मानते हैं. उनका कहना है कि यहां स्थापित देवियां जागृत हैं और तांत्रिक शक्तियों का असर आज भी महसूस किया जा सकता है. यही वजह है कि मंदिर को तंत्र साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है. यहां दूर-दूर से साधक और श्रद्धालु पहुंचते हैं. लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना यहां जरूर पूरी होती है. मंदिर का माहौल भी बाकी धार्मिक स्थलों से अलग और रहस्यमयी माना जाता है.

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 400 साल पुराना मंदिर...

करीब 400 साल पुराने इस मंदिर की स्थापना तांत्रिक भवानी मिश्र ने कराई थी. कहा जाता है कि उनके परिवार के लोग आज भी यहां पूजा-पाठ की जिम्मेदारी निभाते हैं. मंदिर में मुख्य रूप से देवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा स्थापित है. इसके अलावा यहां बगलामुखी माता, तारा माता और कई भैरव स्वरूपों की मूर्तियां भी मौजूद हैं. मंदिर में आने वाले भक्त इन देवी-देवताओं की विशेष पूजा करते हैं.

इस मंदिर की एक और खास बात यहां स्थापित दस महाविद्याओं की प्रतिमाएं हैं. यहां काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, भुवनेश्वरी और कमला समेत कई शक्तियों की मूर्तियां विराजमान हैं. यही कारण है कि तांत्रिक साधना करने वाले लोगों के बीच भी इस मंदिर की खास मान्यता है. रहस्य, आस्था और प्राचीन परंपराओं से जुड़ा यह मंदिर आज भी लोगों के लिए कौतूहल का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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