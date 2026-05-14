नरक का मंदिर... कदम-कदम पर मिलेंगी रूह कंपा देने वाली मूर्तियां; फिर भी पर्यटकों का फेवरेट है 'हेल टेंपल'

Thailand Hell Temple: थाईलैंड के चियांग माई शहर में स्थित वाट माए काएट नोई मंदिर दुनिया के सबसे अजीब और रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है. इसे लोग हेल टेंपल यानी नरक मंदिर के नाम से भी जानते हैं. ये मंदिर अपनी डरावनी मूर्तियों और अनोखी झांकियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यहां नरक में मिलने वाली सजाओं को बेहद डरावने तरीके से दिखाया गया है. मंदिर में जगह-जगह ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं. जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. यही वजह है कि यहां हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं.

वाट माए काएट नोई मंदिर चियांग माई के बाहरी इलाके में स्थित है. ये मंदिर बौद्ध धर्म की मान्यताओं पर आधारित माना जाता है. इसे स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं और कलाकारों ने मिलकर तैयार कराया था. माना जाता है कि मंदिर कई दशक पुराना है. हालांकि इसकी अलग-अलग झांकियों और मूर्तियों को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है. मंदिर का उद्देश्य लोगों को अच्छे कर्म करने और गलत रास्ते से दूर रहने की सीख देना बताया जाता है. यहां आने वाले लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि बुरे कर्मों का परिणाम कितना भयावह हो सकता है.

मंदिर में मौजूद हैं डरावनी मूर्तियां?

इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसकी डरावनी मूर्तियां हैं. मंदिर में नरक की सजाओं को इतने वास्तविक तरीके से दिखाया गया है कि लोग देखकर डर जाते हैं. कहीं उबलते तेल में लोगों को डाला जा रहा है. कहीं पाप करने वालों को सजा मिलती दिखाई गई है. कई मूर्तियां ऐसी हैं जो इंसानों के डर और पापों को दर्शाती हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर लोगों को पाप करने से रोकने का संदेश देता है. कुछ लोग इसे आध्यात्मिक चेतावनी भी मानते हैं. यही वजह है कि इसे देखने के बाद लोग लंबे समय तक इसके बारे में सोचते रहते हैं.

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मंदिर का माहौल दूसरे धार्मिक स्थलों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. यहां शांति के साथ डर का एहसास भी होता है. पर्यटक मंदिर की मूर्तियों को देखकर हैरान रह जाते हैं. कई लोग इसे दुनिया का सबसे विचित्र मंदिर भी कहते हैं. मंदिर में बौद्ध धर्म से जुड़ी कई शिक्षाएं भी दी जाती हैं. यहां अच्छे कर्म. सच्चाई और इंसानियत का महत्व समझाया जाता है. यही कारण है कि यह जगह सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सीख देने वाला केंद्र भी मानी जाती है.

कैसे जाएं?

अगर आप वाट माए काएट नोई मंदिर घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले थाईलैंड के चियांग माई शहर पहुंचना होगा. बैंकॉक से चियांग माई के लिए फ्लाइट और ट्रेन दोनों की सुविधा मिल जाती है. चियांग माई शहर से मंदिर तक टैक्सी और लोकल वाहन आसानी से मिल जाते हैं. यह मंदिर शहर से कुछ दूरी पर स्थित है. इसलिए लोग आराम से एक दिन में यहां घूम सकते हैं. अक्टूबर से फरवरी तक का समय यहां जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.

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