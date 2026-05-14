दिन में दो बार गायब हो जाता है ये शिव मंदिर, जानें भगवान कार्तिकेय द्वारा स्थापित इस देवालय का राज

Stambheshwar Mahadev Temple: गुजरात के वडोदरा जिले में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर देश के सबसे रहस्यमयी शिव मंदिरों में गिना जाता है. यह मंदिर अरब सागर के किनारे कावी कंबोई गांव में बना हुआ है. मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह समुद्र के पानी में गायब हो जाता है. फिर कुछ घंटों बाद दोबारा दिखाई देने लगता है. यही अनोखा दृश्य देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. समुद्र और आस्था का यह संगम लोगों को हैरान भी करता है और आकर्षित भी.

स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता बहुत पुरानी है. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने करवाई थी. कथा के मुताबिक तारकासुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद कार्तिकेय को पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त था. इसके बाद उन्हें दुख हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु की सलाह पर यहां शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा की, तभी से यह स्थान आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है. माना जाता है कि यह मंदिर करीब 150 साल से ज्यादा पुराना है. हालांकि इसकी मान्यताएं हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं.

कुछ समय तक मंदिर दिखाई ही नहीं देता...

इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य समुद्र से जुड़ा हुआ है. हर दिन ज्वार आने पर पूरा मंदिर समुद्र के पानी में डूब जाता है. कुछ समय तक मंदिर दिखाई ही नहीं देता. फिर जैसे ही पानी पीछे हटता है. मंदिर दोबारा बाहर आ जाता है. लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि समुद्र खुद भगवान शिव का जलाभिषेक करता है. यही वजह है कि इस मंदिर को देखने वालों की भीड़ हमेशा लगी रहती है. खासकर अमावस्या और महाशिवरात्रि पर यहां भारी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

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मंदिर का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक माना जाता है. समुद्र के बीच खड़ा यह मंदिर लोगों को अलग अनुभव देता है. सुबह और शाम के समय यहां का नजारा बहुत सुंदर दिखाई देता है. जब मंदिर धीरे-धीरे पानी में डूबता है तो लोग उसे हैरानी से देखते रहते हैं. मंदिर परिसर में भक्त पूजा-अर्चना करते हैं और भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना मांगते हैं. यहां आने वाले लोग इसे प्रकृति और भक्ति का अद्भुत मेल बताते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप स्तंभेश्वर महादेव मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुजरात के वडोदरा पहुंचना होगा. वडोदरा से यह मंदिर करीब 70 किलोमीटर दूर कावी कंबोई गांव में स्थित है. यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वडोदरा है. वहीं नजदीकी हवाई अड्डा भी वडोदरा एयरपोर्ट माना जाता है. वहां से टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. मंदिर जाने से पहले ज्वार और भाटा का समय जरूर देख लेना चाहिए. क्योंकि कई बार समुद्र का पानी मंदिर को पूरी तरह ढक लेता है.

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