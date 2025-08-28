मां लक्ष्मी को भी एक बार होना पड़ा था कंगाल! दिलचस्प है श्राप से जुड़ी ये पौराणिक कथा
Advertisement
trendingNow12900209
Hindi Newsधर्म

मां लक्ष्मी को भी एक बार होना पड़ा था कंगाल! दिलचस्प है श्राप से जुड़ी ये पौराणिक कथा

How Maa Lakshmi Become Poor: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि एक बार मां लक्ष्मी को भी कंगाल होना पड़ा था. आइए जानते हैं उस पौराणिक कथा के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां लक्ष्मी को भी एक बार होना पड़ा था कंगाल! दिलचस्प है श्राप से जुड़ी ये पौराणिक कथा

Maa Lakshmi Shrap Katha: वैसे तो ये सभी जानते हैं मां लक्ष्मी की धन की देवी के रूप में स्वीकार किया गया है. कहते हैं कि जीवन में धन और ऐश्वर्य के लिए धन की देवी मां लक्ष्मी की उपासना सर्वोत्तम है. पौराणिक कथाओं में ऐसा जिक्र मिलता है कि एक बार धन की देवी मां लक्ष्मी को भी कंगाल होना पड़ा था. हालांकि, आज के समय में भी इस बात कई लोग अनजान हैं. विष्णु पुराण में एक कथा आई है कि जिसमें उल्लेख है कि एक बार मां लक्ष्मी को उनकी भूल के कारण धरती पर जन्म लेना पड़ा. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर किसके श्राप की वजह से धन की देवी एक बार कंगाल हो गई थीं.

भगवान विष्णु के साथ धरती पर आईं देवी लक्ष्मी

पौराणिक कथा के अुसार, एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि वे पृथ्वी पर जाकर अपने भक्तों का जीवन करीब से देखेंगे. यह बात उन्होंने देवी लक्ष्मी को भी बताई. लक्ष्मी जी भी बहुत उत्साहित हुईं और उनके साथ धरती लोक पर आने की इच्छा जताई. लेकिन, भगवान विष्णु ने उनसे एक वचन लिया कि वे धरती की किसी भी वस्तु को स्पर्श नहीं करेंगी और सिर्फ दूर से ही प्रकृति का आनंद लेंगी. लक्ष्मी जी ने सहमति दे दी और वे दोनों पृथ्वी पर आ गए.

Add Zee News as a Preferred Source

वर्षा ऋतु और गुलाब की ओर खिंच गईं लक्ष्मी जी

जब वे धरती पर पहुंचे, तो उस समय वर्षा ऋतु थी और वातावरण हरियाली से भरा हुआ था. चारों ओर का मनोहर दृश्य देखकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुईं. घूमते-घूमते वे एक सुंदर बगीचे में पहुंचीं, जहां खिले हुए गुलाबों की सुगंध ने उनका मन मोह लिया. वे खुद को रोक न सकीं और एक गुलाब तोड़ लिया.

विष्णु जी का क्रोध और श्राप

भगवान विष्णु ने जब यह देखा, तो वे नाराज हो गए. उन्होंने कहा, “देवी! मैंने आपको चेतावनी दी थी कि धरती की किसी वस्तु को न छुएं. यह बगीचा मेरे एक भक्त का है, जिसकी रोजी-रोटी इसी पर निर्भर है. आपने उसकी मेहनत की अनदेखी कर दी.” देवी लक्ष्मी ने अहंकार में उत्तर दिया कि यह तो केवल एक फूल है, इतना मूल्यवान नहीं. अगर चाहें तो वे उस भक्त को अपार धन-वैभव प्रदान कर सकती हैं.

भगवान विष्णु उनकी बात सुनकर और भी क्रोधित हो गए. उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी को अब खुद धन और मेहनत का महत्व समझना होगा. इसलिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया कि वे अपना ऐश्वर्य खो देंगी और एक साधारण कन्या बनकर उसी माली के घर में रहेंगी.

यह भी पढ़ें: लहसुन-प्याज का राहु-केतु से क्या है कनेक्शन, व्रत-त्योहार में इसका सेवन क्यों है निषेध, जानिए

माली की बेटी बनकर आईं मां लक्ष्मी 

भगवान विष्णु के श्राप के प्रभाव से देवी लक्ष्मी एक छोटी बच्ची के रूप में बदल गईं और बगीचे में रोने लगीं. तभी माली आया और उसे देखकर भावुक हो गया. उसने उस कन्या को अपनी बेटी के रूप में घर ले गया. माली की पत्नी भी बेटी पाकर प्रसन्न हो गई. लक्ष्मी जी जैसे-जैसे उस जीवन में रहीं, उन्होंने मेहनत और धन के वास्तविक मूल्य को समझा. उनकी उपस्थिति से धीरे-धीरे माली का भाग्य चमकने लगा और उसका जीवन सुख-समृद्धि से भर गया. कहते हैं कि समय पूरा होने पर भगवान विष्णु माली के घर पहुंचे और सारी कथा बताई. भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को अपने साथ फिर से वैकुंठ ले गए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

mythological story

Trending news

गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
BJP
गांधी की पार्टी गाली वाली बन गई... PM को अपशब्द मामले पर बिहार में घमासान
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi का दिमाग चोरी हो गया है... बीजेपी के इस दिग्गज CM ने कसा तंज
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
Supreem court
राज्यपाल-राष्ट्रपति के बिल के खिलाफ राज्य सरकार नहीं जा सकती कोर्ट: केंद्र सरकार
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
china
बीजिंग की ये तस्वीर बढ़ाएगी अमेरिका की टेंशन, विक्ट्री परेड में पहुंचेंगे किम-पुतिन
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
breaking news live updates
News Brief: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने PM Modi पर कसा तंज, बोले 'छोटे-छोटे बच्चे ...'
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
;