Sanjeevani Vidya Secret: आखिर क्यों गुरु शुक्राचार्य ने अपने ही शिष्य के लिए दे दी जान? जानें पौराणिक कथा

Sanjeevani Vidya Secret: भारतीय पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं वर्णित हैं, जो न सिर्फ ज्ञान और भक्ति का संदेश देती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि सच्चे अर्थों में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए. ऐसी ही एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है- दैत्यगुरु शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच की. यह कथा न सिर्फ त्याग और निष्ठा की मिसाल है, बल्कि बताती है कि सच्चे ज्ञान के लिए व्यक्ति को कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है. आइए जानते हैं कि आखिर शुक्राचार्य ने क्यों अपने ही शिष्य के लिए जान दे दी थी और इस संबंध में पौराणिक कथा क्या है.

दैत्यगुरु शुक्राचार्य और उनकी दिव्य संजीवनी विद्या

देवताओं के गुरु जहां बृहस्पति थे, वहीं दैत्यों के गुरु के रूप में शुक्राचार्य का नाम लिया जाता है. शुक्राचार्य अध्यात्म, ज्योतिष, आयुर्वेद और मंत्र विद्या के असाधारण ज्ञाता थे. अपनी कठोर तपस्या से उन्होंने एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति प्राप्त की थी, जिसे संजीवनी विद्या कहा जाता है. यह विद्या मृत प्राणियों को फिर से जीवित करने की क्षमता रखती थी. यही विद्या देवताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई. जब भी देवता और दैत्य युद्ध करते, दैत्य मारे जाने के बाद भी शुक्राचार्य की विद्या से फिर जीवित हो जाते. इससे देवताओं की हार निश्चित होने लगी.

देवगुरु बृहस्पति की योजना

देवताओं के इस संकट को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने एक योजना बनाई. उन्होंने अपने तेजस्वी पुत्र कच से कहा - “पुत्र! तुम दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनकी सेवा करो और उनसे यह संजीवनी विद्या सीखो. यही ज्ञान देवताओं को अमर बना सकता है.” लेकिन बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य अत्यंत कठिन होगा. इसलिए उन्होंने सलाह दी कि अगर कच, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का स्नेह प्राप्त कर ले, तो यह काम आसान हो सकता है.

कच बना शिष्य

कच ने पिता की आज्ञा का पालन किया और विनम्रता पूर्वक शुक्राचार्य के शिष्य बन गए. वह अत्यंत आज्ञाकारी, परिश्रमी और ज्ञानी था. धीरे-धीरे उसने न सिर्फ अपने गुरु का विश्वास जीता, बल्कि उनकी पुत्री देवयानी भी कच के गुणों से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगी. लेकिन, जब दैत्यों को यह मालूम हुआ कि कच देवताओं का दूत है और वह संजीवनी विद्या सीखने आया है, तो वे क्रोधित हो उठे. उन्होंने कच की हत्या कर दी.

देवयानी की विनती और गुरु का युद्ध

कच की मृत्यु से देवयानी शोकाकुल हो गई. उसने अपने पिता से प्रार्थना की- “पिताजी! यदि आपने कच को जीवित नहीं किया, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी.” पुत्री के प्रेम से विवश होकर शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और कच को जीवित कर दिया. लेकिन राक्षसों ने यह देखकर फिर चाल चली. कुछ दिनों बाद उन्होंने कच का फिर वध कर दिया. हर बार देवयानी के आग्रह पर शुक्राचार्य उसे फिर से जीवित करते रहे. आखिरकार दैत्यों ने क्रूरता की हद पार कर दी. उन्होंने कच की हत्या करके उसकी राख बनाकर शुक्राचार्य को ही पिला दी.

ज्ञान जिसने मृत्यु को भी मात दी

जब देवयानी को यह बात पता चली, तो वह रोते हुए अपने पिता के चरणों में गिर पड़ी. उसने उनसे कहा कि किसी भी तरह कच को फिर से जीवित कर दें. शुक्राचार्य गहरी दुविधा में पड़ गए- क्योंकि यदि वे ऐसा करते, तो स्वयं की मृत्यु निश्चित थी. तब उन्होंने एक दिव्य उपाय किया. उन्होंने कच की आत्मा को ही संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया. इस ज्ञान से कच ने स्वयं शुक्राचार्य के शरीर को फाड़कर बाहर निकल आया और बाहर आते ही अपने गुरु का देहांत हो गया. लेकिन अपने गुरु-धर्म का पालन करते हुए कच ने उसी विद्या का उपयोग कर शुक्राचार्य को फिर जीवित कर दिया. यह देखकर स्वयं देवता और दैत्य भी चकित रह गए.

श्राप और विरह का अंत

कच की निष्ठा और सेवा से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया. देवयानी भी प्रसन्न हुई और कच से विवाह का प्रस्ताव रखा. लेकिन कच ने विनम्रता से कहा- “देवयानी, मैं आपके पिता के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए आप मेरी बहन के समान हैं. हमारा विवाह संभव नहीं.” यह सुनकर देवयानी क्रोध और पीड़ा से भर उठी और उसने कच को श्राप दे दिया कि- “तुम इस संजीवनी विद्या का कभी भी प्रयोग नहीं कर सकोगे.” जिसके बाद संजीवनी विद्या का रहस्य हमेशा के लिए दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास ही रह गया.

