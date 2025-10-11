Advertisement
trendingNow12957436
Hindi Newsधर्म

ऋषि वाल्मीकि ने क्यों दी थी श्रीराम को चित्रकूट में रहने की सलाह, जानें रोचक पौराणिक कथा

Valmiki Advise Lord Ram Mythological Story: महर्षि वाल्मीकि ने अपने जीवन से यह सिखाया कि परिवर्तन असंभव नहीं है. भक्ति, साधना और सच्चे प्रयास से व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है.

 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऋषि वाल्मीकि ने क्यों दी थी श्रीराम को चित्रकूट में रहने की सलाह, जानें रोचक पौराणिक कथा

Mythological Story: महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति और साहित्य के उज्ज्वल प्रतीक हैं. उन्हें आदिकवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विश्व का प्रथम महाकाव्य ‘रामायण’ की रचना की, जो आज भी मानवता के लिए ज्ञान, नीति और धर्म का आधार है. वेदों के बाद यदि किसी ग्रंथ को लौकिक भाषा में सबसे प्रामाणिक और गहन माना गया है, तो वह है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण. कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम को चित्रकूट में रहने की सलाह दी थी. आइए जानते हैं कि आखिर ऋषि वाल्मीकि ने श्रीराम को यह सलाह क्यों दी थी और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

रत्नाकर से वाल्मीकि बनने की प्रेरक कथा

महर्षि वाल्मीकि का प्रारंभिक नाम रत्नाकर था. वे जीवन के आरंभिक दिनों में एक डाकू थे, जो लोगों को लूटकर जीविका चलाते थे. एक दिन उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई. नारद जी ने उन्हें भगवान राम का नाम जपने की सलाह दी, परंतु रत्नाकर बोले- “मेरे मुख से ‘राम’ शब्द नहीं निकलता, मेरा शरीर पापों से भरा हुआ है.”

Add Zee News as a Preferred Source

तब नारद जी ने कहा, “यदि ‘राम’ नहीं कह सकते तो ‘मरा-मरा’ बोलो.” रत्नाकर को यह सहज लगा, क्योंकि उनके जीवन में ‘मारो’ शब्द सामान्य था. वे निरंतर “मरा-मरा” जपने लगे। धीरे-धीरे वह जप “राम-राम” में परिवर्तित हो गया. लंबी साधना के बाद वे समाधि की अवस्था में पहुंच गए और दीमकों ने उनके शरीर पर घर बना लिया. इन्हीं दीमक के घरों को ‘वल्मीक’ कहा जाता है, और इसी कारण उन्हें वाल्मीकि नाम मिला. इस साधना से उनका जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो गया. वे एक तपस्वी, ज्ञानी और कवि के रूप में जगत में विख्यात हुए. आज वे पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं कि सबसे पापी व्यक्ति भी भक्ति और साधना से पवित्र बन सकता है.

वाल्मीकि रामायण- विश्व का प्रथम महाकाव्य

महर्षि वाल्मीकि की रचना वाल्मीकि रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है. यह संसार की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और आदर्श ग्रंथ माना जाता है. इसमें सत्य, धर्म, त्याग और आदर्श मानव जीवन के गुणों का सुंदर समन्वय है.

यह अद्भुत तथ्य है कि महर्षि वाल्मीकि ने अपने इस आदिकाव्य को भगवान श्रीराम के पुत्र लव-कुश को सबसे पहले सुनाया. उन्होंने माता सीता और दोनों पुत्रों को अपने आश्रम में संरक्षण दिया और उन्हें केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि वीर और तपस्वी भी बनाया. इस तरह वाल्मीकि जी ने शिक्षा और संस्कारों का वह आदर्श स्थापित किया जो भारत की विश्व गुरु परंपरा का मूल रहा है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस और दिवाली कब है? जान लें सही डेट, सोने-चांदी की खरीदारी और पूजा का मुहूर्त

श्रीराम के जीवन में वाल्मीकि जी की भूमिका

वाल्मीकि जी सिर्फ कवि या ऋषि ही नहीं, बल्कि भगवान राम के जीवन में मार्गदर्शक भी रहे. श्रीरामचरितमानस के अनुसार, जब राम वनवास पर निकले, तो उन्होंने विनम्रता से वाल्मीकि जी से पूछा कि उन्हें कहां निवास करना चाहिए. इस पर ऋषि ने अत्यंत भावुक उत्तर दिया - "पूंछेहु मोहि कि रहौं कहं मैं पूंछत सकुचाउं। जहां न होहु तहं कहि तुम्हहि देखावौं ठाउं।।" अर्थात, “आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, पर मैं तो स्वयं यही सोच रहा हूं कि ऐसा कौन-सा स्थान है जहां आप नहीं हैं!” वाल्मीकि जी के ये शब्द उनकी गहन भक्ति और प्रभु प्रेम का अद्वितीय उदाहरण हैं. उन्होंने चित्रकूट जैसे पवित्र स्थलों की महिमा बताई और प्रभु राम को वहां निवास करने की सलाह दी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

mythological story

Trending news

यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध