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Hindi Newsधर्मतो ये हैं वो 4 क्रूर योद्धा... जिन्होंने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को युद्ध में चटाई थी करारी धूल

तो ये हैं वो 4 क्रूर योद्धा... जिन्होंने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को युद्ध में चटाई थी करारी धूल

Who Defeated Lord Indra: पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा और बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा भी हुए जिन्होंने उन्हें परास्त किया था. इस खबर में रावण, मेघनाद, राजा बलि और हिरण्यकश्यप जैसे उन महाबलियों की कहानी है जिन्होंने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 18, 2026, 11:43 AM IST
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तो ये हैं वो 4 क्रूर योद्धा... जिन्होंने स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र को युद्ध में चटाई थी करारी धूल

Who Defeated Lord Indra: हिंदू पौराणिक कथाओं में देवराज इंद्र को स्वर्ग का राजा और देवताओं का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है. उनके पास वज्र जैसा दिव्य अस्त्र था. माना जाता है कि इंद्र ने कई दैत्यों और असुरों को युद्ध में हराया था. लेकिन पुराणों और महाकाव्यों में कुछ ऐसे योद्धाओं का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने इंद्र को चुनौती दी और उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इन कथाओं को शक्ति, अहंकार और भाग्य से जोड़कर देखा जाता है.

बाप और बेटे दोनों ने हराया...

सबसे पहले नाम आता है रावण का, लंका के राजा रावण को भगवान शिव का बड़ा भक्त माना जाता था. कहा जाता है कि उसने अपनी तपस्या और शक्ति के दम पर कई देवताओं को परास्त कर दिया था. एक कथा के मुताबिक रावण ने इंद्रलोक पर हमला कर दिया था. युद्ध में इंद्र की सेना कमजोर पड़ गई थी. बाद में रावण के बेटे मेघनाद ने भी इंद्र को बंदी बना लिया था. इसी वजह से उसे इंद्रजीत नाम मिला. ये घटना रामायण की सबसे चर्चित कथाओं में गिनी जाती है.

इस राजा ने स्वर्ग पर कर लिया था कब्जा... 

महाभारत और पुराणों में राजा बलि का नाम भी बहुत शक्तिशाली असुर राजा के रूप में आता है. कहा जाता है कि बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था. स्वर्ग पर भी उनका कब्जा हो गया था और इंद्र को अपना स्थान छोड़ना पड़ा था. बाद में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी और देवताओं को फिर से स्वर्ग दिलाया. लेकिन बलि की दानवीरता और शक्ति की चर्चा आज भी होती है.

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सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप!!!

हिरण्यकश्यप भी ऐसा असुर राजा था जिसने कठोर तपस्या करके बड़ा वरदान हासिल किया था. उस वरदान के कारण देवता भी उससे डरने लगे थे. कहा जाता है कि इंद्र सहित कई देवताओं को उसके क्रोध का सामना करना पड़ा. हिरण्यकश्यप खुद को सबसे बड़ा मानता था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें. बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर उसका अंत किया. लेकिन उससे पहले तक उसका भय पूरे स्वर्ग में फैला हुआ था.

वृत्रासुर से परेशान थे इंद्र...

इनके अलावा तारकासुर और वृत्रासुर जैसे दैत्यों का भी उल्लेख मिलता है. कहा जाता है वृत्रासुर इतना शक्तिशाली था कि इंद्र को उससे युद्ध में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. वहीं तारकासुर ने भी देवताओं को परेशान कर दिया था. इन कथाओं से ये संदेश मिलता है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समय और भाग्य हमेशा बदलते रहते हैं. यही वजह है कि पौराणिक कथाएं आज भी लोगों को धर्म और जीवन के कई गहरे संदेश देती हैं.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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