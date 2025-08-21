किसके श्राप की वजह से शनि देव हो गए वक्री? अधिकांश लोग नहीं जानते हैं शनि की टेढ़ी नजर का रहस्य

Shani Shrap Story: वैसे तो ये बात सब जानते हैं कि शनि नजर डेढ़ी और दृष्टि क्रूर है. इसलिए कई लोग शनि का नाम सुनकर कांपने लगते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर किसके श्राप की वजह से शनि देव वक्री हो गए. आइए जानते हैं दिलचस्प पौराणिक कथा.
Shani Shrap Story: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय के देवता कहा गया है. वे मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं. अच्छे कर्म करने वालों को शुभ फल और बुरे कर्म करने वालों को दंड मिलता है. यही कारण है कि लोग शनि देव के नाम से भी भयभीत रहते हैं. हालांकि यह धारणा गलत है कि शनि देव केवल दंड ही देते हैं, क्योंकि वे पुण्य कार्यों का प्रतिफल भी अवश्य प्रदान करते हैं. लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शनि देव की दृष्टि को क्रूर क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं शनि देव की टेढ़ी नजर से जुड़ी पौराणिक कथा.
जब शनि देव को मिला श्राप
पौराणिक कथा के अनुसार, शनि देव बचपन से ही भगवान श्रीकृष्ण के अनन्य भक्त थे. उनका विवाह चित्ररथ की पुत्री से हुआ था. एक बार उनकी पत्नी पुत्र की कामना से उनके पास आईं और निकटता जताई. उस समय शनि देव अपने आराध्य की भक्ति में लीन थे और उन्होंने पत्नी की बात पर ध्यान नहीं दिया. लंबे इंतजार के बाद जब पत्नी ने देखा कि शनि देव का ध्यान उनसे बिल्कुल नहीं हट रहा, तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गईं. क्रोधावेश में उन्होंने शनि देव को श्राप दे दिया कि जिस किसी पर भी वे अपनी दृष्टि डालेंगे, उसका विनाश हो जाएगा.
श्राप के बाद शनि देव का जीवन
श्राप सुनकर शनि देव को गहरा पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. एक बार दिए गए श्राप को वापस लेना संभव नहीं था. तब से शनि देव ने अपनी दृष्टि सदैव नीची रखने का संकल्प लिया. वे बिना वजह किसी पर नजर नहीं डालते, लेकिन जब किसी को दंड देना होता है या उसके पाप भारी हो जाते हैं, तब उनकी दृष्टि उस पर अवश्य पड़ती है.
कितने वर्षों का शनि देव को मिला श्राप?
कहानी यह है कि जब उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई और शनि देव ध्यान में लीन होकर उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए, तो क्रोधित होकर उन्होंने शनि देव को श्राप दिया कि आने वाले 10 वर्षों तक जिस पर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसका अनिष्ट होगा. इसी कारण से शनि देव को "क्रूर दृष्टि" वाला देवता माना जाता है. बाद में शनि देव ने इस श्राप को स्वीकार किया और तभी से वे सामान्य रूप से ऊपर देखकर दृष्टि नहीं डालते.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)