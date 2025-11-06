सिंदूर लगाते समय नाक पर गिरना, शुभ या अशुभ?

शगुन-अपशगुन हमेशा से चर्चा में रहे हैं और लोग इन पर काफी भरोसा भी करते हैं. क्‍योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली घटनाएं भविष्‍य के अहम संकेत देती हैं. हिंदू धर्म में विभिन्‍न घटनाओं और उनके शुभ-अशुभ संकेतों को लेकर पूरा का पूरा एक शास्‍त्र - शकुन शास्‍त्र लिखा गया है. इसके अलावा ज्‍योतिष, वास्‍तु आदि में भी शुभ-अशुभ संकेतों का वर्णन मिलता है. अलग-अलग जगहों पर लाल, नारंगी, गुलाबी सिंदूर भरने की परंपरा भी देखने को मिलती है.

यह भी पढ़ें: विध्‍वंस मचा देगा मंगल-राहु का 'अंगारक योग', 7 दिसंबर तक का समय 3 राशियों पर बहुत भारी

सिंदूर दान के बिना नहीं होती शादी

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू धर्म में शादी-विवाह में कई रस्‍में होती हैं. इसमें सिंदूर दान की रस्‍म बेहद अहम होती है. यह फेरों की तरह महत्‍वपूर्ण है, जिसके बिना शादी ही नहीं होती है. दूल्‍हा, दुल्‍हन की मांग में सिंदूर भरता है और इसके बाद सुहागिन महिला पूरी जिंदगी अपनी मांग में सिंदूर भरती है. सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इसे माथे पर सजाया जाता है. यह महिला की अपने पति के प्रति प्रतिबद्धता, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है. साथ ही यह शुभता और पति के दीर्घायु होने का भी प्रतीक है.

​यह भी पढ़ें: जिद्दी और गुस्‍से की बहुत तेज होती हैं इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियां, दूसरों पर लुटाती हैं...

सिंदूर नाक पर गिरने का मतलब

मांग में सिंदूर भरते समय कई बार यह माथे और नाक पर भी गिर जाता है. ऐसा होना बहुत खास माना जाता है. नाक पर सिंदूर गिरना शुभ घटना मानी जाती है. इसे पति और पत्‍नी दोनों के लिए शुभ माना जाता है. उनके लिए रिश्‍ते के लिए शुभ संकेत होता है. यह बताता है कि पति की उम्र लंबी होगी. यदि पति किसी समस्‍या या बीमारी से परेशान हैं और मांग भरते समय पत्‍नी की नाक पर सिंदूर गिर जाए तो यह पति के जल्‍द स्‍वस्‍थ होने का इशारा है. साथ ही यह जल्‍द ही धन लाभ होने या शुभ समाचार मिलने का संकेत भी होता है. हालांकि यह एक ज्योतिषीय अवधारणा है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है.

हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर का संबंध भगवान राम और देवी सीता से जुड़ा है. माना जाता है कि सीता जी अपने पति प्रभु श्री राम की भक्ति और प्रेम में और उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए अपनी मांग सिंदूर से भरती थीं. तब से ही विवाहित महिलाओं द्वारा सिंदूर भरने की परंपरा चली आ रही है.

यह भी पढ़ें: कौन थे ये बाबा जो कहलाते थे साईं बाबा के अवतार? 100 वें जन्‍मदिन के कार्यक्रम में पीएम मोदी लेंगे हिस्‍सा, 150 से ज्‍यादा देशों में हैं भक्‍त

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)