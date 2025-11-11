Why is Nag Diwali celebrated : छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, देव दिवाली तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और दिवाली मनाई जाती है. यह है नाग दिवाली. नाग दिवाली कब, क्यों और कैसे मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है, जानिए.
Nag Diwali 2025 : नाग देवता की पूजा का पर्व नाग पंचमी तो देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है. लेकिन नाग दिवाली पर्व कुछ ही हिस्सों में मनाया जाता है. नाग दिवाली पर्व मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. यह पर्व दिवाली और देव दिवाली के बाद मनाया जाता है. नाग दिवाली पर्व नागों के देवता को समर्पित है. नाग देवता को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है. नाग देवता की पूजा करना जीवन में सुख-समृद्धि लाता है. नागों से सुरक्षा देता है.
नाग दिवाली 2025
नाग दिवाली मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को मनाते हैं. इस साल पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी 25 नवंबर 2025 को है, यानी कि नाग दिवाली 25 नवंबर को मनाई जाएगी. श्रावण शुक्ल पंचमी यानी कि नाग पंचमी की तरह इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है. इस दिन विवाह पंचमी भी मनाई जाती है, इसी दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था.
प्रकृति और आस्था का पर्व
नाग दिवाली प्रकृति, आस्था और प्रकाश का पर्व है, जो कि नागों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है. प्रमुख तौर पर नाग दिवाली उत्तराखंड के चमोली जिले और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले और आसपास के कुछ क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन लोग वंश वृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए व्रत रखते हैं.
...इसलिए मनाई जाती है नाग दिवाली
मान्यता है कि नाग दिवाली मनाने से पाताल लोक के देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी यह खास दिन होता है. कालसर्प दोष जीवन में कई समस्याएं देता है- जैसे विवाह में देरी, नौकरी या व्यापार में कठिनाई, आकस्मिक दुर्घटनाएं होना, सफलता ना मिलना आदि.
ऐसे मनाते हैं नाग दिवाली
नाग दिवाली के दिन कुछ लोग व्रत रखते हैं. नाग देवता की मूर्ति की पूजा करते हैं. नाग देवता की रंगोली बनाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं. दीपक जलाते हैं. ऐसा करने से समस्याओं से निजात मिलती है.
