/Nag Panchami 2026: इनकी बुद्धि के आगे नहीं टिक पाते बड़े-बड़े ज्ञानी, जानें कैसे होते हैं नाग पंचमी के दिन जन्मे लोग

किसी व्यक्ति पर उसके जन्म के समय की ग्रह नक्षत्र की स्थितियों का विशेष प्रभाव होता है. इसी तरह व्यक्ति के जन्म के समय कौन सी तिथि थी या कौन सा व्रत-त्योहार था, इसका भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्म की तिथि और समय से व्यक्ति का स्वभाव का आंकलन आसानी से किया जा सकता है. ऐसे ही नाग पंचमी के दिन जन्म लेने लोग में भी कई विशेषताएं और गुण होते हैं. सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि पर नाग पंचमी पर्व मनाने का विधान है. इस पर्व पर शिव जी की पूजा तो की ही जाती है और उनके प्रिय गणों में से एक नाग देवता की उपासना भी की जाती है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि नाग पंचमी पर जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव और उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है?
नाग पंचमी के दिन जन्मे लोग अति बुद्धिमान होते हैं. ये लोग अपनी बुद्धि से जीवन में अनेक सफलताओं को प्राप्त करते हैं. ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है. नाग पंचमी पर जन्मे लोग करियर में तेजी से तरक्की करते हैं.
नाग पंचमी पर जन्मे लोग अच्छा व्यवहार करने वाले और बहुत मिलनसार होते हैं. ये लोग अपने माता-पिता का बहुत सम्मान करते हैं और सेवा करते हैं. इसके जीवन में आने वाली परेशानियां माता-पिता के आशीर्वाद से ही दूर हो जाती हैं.
नाग पंचमी पर जन्मे लोग जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. ये लोग किसी भी काम को कुशलता से करते हैं. दृढ़ता और लगन से अपने काम को करने वाले ये लोग चाहते हैं कि उनके साथ के लोगों में भी काम करने को लेकर ऐसी ही भावना हो.
नाग पंचमी पर जन्मे लोग पारिवरिक होते हैं. ये लोग अकेले रहने के बजाए परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं. जहां भी जाते हैं घर जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. ये लोग अपने साथ के लोगों को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)