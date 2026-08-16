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Nag Panchami 2026: इनकी बुद्धि के आगे नहीं टिक पाते बड़े-बड़े ज्ञानी, जानें कैसे होते हैं नाग पंचमी के दिन जन्मे लोग

Nag Panchami Born People: नाग पंचमी के दिन जिन लोगों का जन्म होता है, उन लोग में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि नाग पंचमी पर जन्मे लोग कैसे होते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 16, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 07:00 AM IST
Nag Panchami 2026: इनकी बुद्धि के आगे नहीं टिक पाते बड़े-बड़े ज्ञानी, जानें कैसे होते हैं नाग पंचमी के दिन जन्मे लोग
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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