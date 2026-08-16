/Nag Panchami 2026: इनकी बुद्धि के आगे नहीं टिक पाते बड़े-बड़े ज्ञानी, जानें कैसे होते हैं नाग पंचमी के दिन जन्मे लोग

किसी व्यक्ति पर उसके जन्म के समय की ग्रह नक्षत्र की स्थितियों का विशेष प्रभाव होता है. इसी तरह व्यक्ति के जन्म के समय कौन सी तिथि थी या कौन सा व्रत-त्योहार था, इसका भी व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव होता है. ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्म की तिथि और समय से व्यक्ति का स्वभाव का आंकलन आसानी से किया जा सकता है. ऐसे ही नाग पंचमी के दिन जन्म लेने लोग में भी कई विशेषताएं और गुण होते हैं. सावन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पंचमी तिथि पर नाग पंचमी पर्व मनाने का विधान है. इस पर्व पर शिव जी की पूजा तो की ही जाती है और उनके प्रिय गणों में से एक नाग देवता की उपासना भी की जाती है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि नाग पंचमी पर जन्मे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव और उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है?