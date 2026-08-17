/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्या है शुभ मुहूर्त योग और पूजा विधि, आज किन उपायों को करने से संकट होंगे दूर? जानें

Nag Panchami Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर्व का विशेष महत्व है. एक ही दिन तीसरा सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का इस बार संयोग हो रहा है. ऐसे में एक ही दिन शिव जी और नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी. नाग पंचमी पर शिव जी के साथ शेषनाग, नागराज वासुकी, तक्षक, कर्कोटक समेत सभी अष्टनागों की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे मन से नागों की पूजा करने पर परिवार के सदस्यों के बीच लगाव बना रहता है और घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है. कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव व सर्प दंश का भय कम होने लगता है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त को मनायी जाएगी. आइए इस लेख में जानें नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय क्या हैं.