/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्या है शुभ मुहूर्त योग और पूजा विधि, आज किन उपायों को करने से संकट होंगे दूर? जानें

Nag Panchami Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर्व का विशेष महत्व है. एक ही दिन तीसरा सावन सोमवार व्रत और नाग पंचमी का इस बार संयोग हो रहा है. ऐसे में एक ही दिन शिव जी और नाग देवता की कृपा प्राप्त होगी. नाग पंचमी पर शिव जी के साथ शेषनाग, नागराज वासुकी, तक्षक, कर्कोटक समेत सभी अष्टनागों की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन सच्चे मन से नागों की पूजा करने पर परिवार के सदस्यों के बीच लगाव बना रहता है और घर की सुख-समृद्धि बनी रहती है. कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव व सर्प दंश का भय कम होने लगता है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त को मनायी जाएगी. आइए इस लेख में जानें नाग पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और उपाय क्या हैं.
नाग पंचमी पर्व पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो पंचांग के अनुसार, आज सुबह 6:04 बजे से लेकर 8:39 बजे तक पूजा करने के लिए शुभ समय है. वैसे, जगह के हिसाब से सूर्योदय के समय में कुछ मिनटों का बदलाव हो सकता है.
नाग पंचमी पर सुबह उठकर स्नान आदि कर लें और साफ वस्त्र पहनें.
अब घर के पूजा स्थल को साफ करें और गंगाजल छिड़कें.
मन ही मन शिव जी और नाग देवता का ध्यान करें और पूजा का संकल्प करें.
इसके बाद शिव जी की उपासना से पूजा शुरू करें.
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं. इसके बाद बेलपत्र, फूल, अक्षत चढ़ाएं.
भगवान के सामने धूप-दीप अर्पित करें.
अब नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर अक्षत और फूल आदि चढ़ाएं.
श्रद्धा अनुसार नैवेद्य अर्पित करें और नाग पंचमी पर्व की कथा सुनें सुनाएं.
भगवान शिव और नाग देवता की आरती गाकर पूजा को संपन्न करें.
नाग पंचमी पर्व पर स्नान आदि कर शिव मंदिर जाएं और विधि-विधान से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं. इसके लिए तांबे के लोटे में जल लें. उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिला दें. शिवलिंग पर धीरे-धीरे जल अर्पित करें और इसी के साथ "ॐ नमः शिवाय" या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें. शिव जी को नाग अति प्रिय हैं और उनके गणों में गिने जाते हैं. ऐसे में इस उपाय को करने से कालसर्प दोष का नाश होता है.
संतान या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं तो नाग पंचमी पर्व के दिन 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें. ऐसा करना अति शुभ फलदायी माना जाता है. वहीं अगर नाग पंचमी पर्व पर घर के मुख्य द्वार पर व पूजा वाले कमरे में मोर पंख लगाएं को सर्प भय से मुक्ति मिलती है. मोर नागों का भक्ण करते हैं और मोर पंख राहु के प्रभाव को कम करते हैं.
नाग पंचमी पर्व पर पूजा के समय श्री नवनाग स्तोत्र का 11 बार पाठ करें. इस एक उपाय को करने से नाग देवता अति प्रसन्न होंगे और जीवन की परेशानियों का अंत करें. इस दिन सच्चे मन से पूजा करें और जरूरतमंदों को कुछ विशेष सामग्रियों का दान करें. जैसे- काले उड़द, तिल, नीले वस्त्र आदि. ऐसा करने से सभी अटके काम पूरे होने लगेंगे.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)