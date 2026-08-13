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Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों करते हैं चांदी के नाग-नागिन का दान, जानें इससे जुड़े 3 उपाय जो करते हैं संकटों का नाश

Nag Panchami 2026 Ke Upay: नाग पंचमी इस साल 17 अगस्त 2026 को है. इस साल नाग पंचमी पर चांदी के नाग-नागिन से जुड़े 3 उपाय कर सकते हैं जो जीवन के संकटों का नाश करते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 13, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:27 PM IST
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों करते हैं चांदी के नाग-नागिन का दान, जानें इससे जुड़े 3 उपाय जो करते हैं संकटों का नाश
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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