/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों करते हैं चांदी के नाग-नागिन का दान, जानें इससे जुड़े 3 उपाय जो करते हैं संकटों का नाश

Silver Naag Nagin Remedies: सावन माह में कई पर्व आते हैं, इसी तरह इस माह में नाग पंचमी पर्व भी आता है. नाग पंचमी पर्व शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस दिन कुछ विशेष उपाय कर जीवन के संकटों को दूर किया जाता सकता है और सर्प दंश के भय से भी मुक्ति पाई जा सकती है. इस साल यह पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि चांदी के नाग नागिन से जुड़े कौन से उपाय नाग पंचमी पर कर सकते हैं और इन उपायों से क्या-क्या लाभ हो सकता है.