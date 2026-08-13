/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर क्यों करते हैं चांदी के नाग-नागिन का दान, जानें इससे जुड़े 3 उपाय जो करते हैं संकटों का नाश

Silver Naag Nagin Remedies: सावन माह में कई पर्व आते हैं, इसी तरह इस माह में नाग पंचमी पर्व भी आता है. नाग पंचमी पर्व शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस दिन कुछ विशेष उपाय कर जीवन के संकटों को दूर किया जाता सकता है और सर्प दंश के भय से भी मुक्ति पाई जा सकती है. इस साल यह पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि चांदी के नाग नागिन से जुड़े कौन से उपाय नाग पंचमी पर कर सकते हैं और इन उपायों से क्या-क्या लाभ हो सकता है.
कालसर्प दोष को दूर करने के लिए नाग पंचमी पर्व पर चांदी के नाग नागिन के जोड़े की पूजा करें. इसे एक स्थान पर स्थापित करें और फिर कच्चा दूध, बताशा व फूल चढ़ाएं. धूप जलाएं और राहु-केतु मंत्र का जाप करें. राहु मंत्र है- 'ऊं रां राहवे नम' और केतु मंत्र है- 'ऊं कें केतवे नम:'. अब शिव जी का ध्यान करें और कालसर्प दोष को दूर करने की प्रार्थना करें. इस उपाय से कालसर्प दोष के कारण जो भी काम रुके है वे फिर से शुरू हो सकते हैं. इसके साथ ही सफलता पूर्वक कार्य संपन्न भी दो जाएंगे.
सर्प भय और बुरे स्वप्न पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो नाग पंचमी पर्व पर चांदी के दो सर्प लें और चांदी का स्वास्तिक भी लें. इन तीनों को एक थाल में रखें. कच्चा दूध और बेलपत्र चढ़ाएं. अब थाल के सामने बैठ जाएं और मंत्र जाप करें. मंत्र है- 'ऊं नागेंद्रहाराय नम:'. अब इन नागों को शिवलिंग पर चढ़ा दें. स्वास्तिक को गले में धारण कर लें. इस उपाय का शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगेंगे.
आर्थिक उन्नति में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो नाग पंचमी पर चांदी के नाग-नागिन बनवाएं और किसी ब्राह्मण को दान कर दें. इन्हें मंदिर में भी दान कर सकते हैं. इस एक उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर करने के रास्ते खुलेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होगा और धन को लेकर सकारात्मक संभावनाएं बढ़ती हैं. इस उपाय को करने से जीवन में सुख-शांति आएगी. कार्यों में अचानक आने वाली रुकावटें भी दूर होंगी. ध्यान दें जरूरी नहीं की चांदी का नाग नागिन बहुत बड़ा न हो. छोटा और हल्का भी हो तो उपाय पूर्ण रूप से मान्य होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)