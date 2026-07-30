/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी आने से पहले जानें वो 5 प्रभावशाली उपाय, जिनके करने से कालसर्प दोष हो जाता है दूर!

Nag Panchami Upay: नाग पंचमी पर्व पर नाग देवता की उपासना की जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पर्व पर अगर कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय करें तो कालसर्प दोष से मुक्ति पाई जा सकती है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. नाग पंचमी पर्व पर किन 5 उपायों को कर कालसर्प दोष से निजात पा सकते हैं साथ ही भगवान भोलेनाथ की कृपा भी पा सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में विराजते हैं ऐसे में नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से नाग देवता और शिव जी एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं. नाग पंचमी पर पहले शिव जी की पूजा करें और फिर शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें. इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. कालसर्ष दोष का प्रभाव कम से कम हो जाएगा.
नाग पंचमी पर पीपल के पेड़ से जुड़े उपाय करें तो कालसर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं. पीपल के पेड़ के नीचे एक साफ दोने में कच्चा दूध रख आएं. शुद्ध देसी घी का दीया भी जला दें. अब कच्चे आटे में घी-गुड़ मिलाकर एक छोटे-छोटे लड्डू बनाएं और पेड़ में अर्पित कर दें. कालसर्ष से राहत मिलेगी.
नाग पंचमी पर एक सरल उपाय करें. नाग पंचमी से लेकर आगे के 41 दिन तक माथे पर चंदन का तिलक लगाएं. ऐसा करने से कालसर्ष दोष का प्रभाव धीरे-धीरे कम होने लगता है.
नाग पंचमी के शुभ मौके पर एक लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें. इसके बाद इसी जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें. इस आसान से उपाय को करने से कालसर्ष दोष का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है.
कुंडली में कालसर्प दोष हो तो मानसिक तनाव और रोग मन व शरीर को घेर लेता है. ऐसे में नाग पंचमी पर एक उपाय करें. दो चांदी के नाग-नागिन के जोड़े बनवाएं. एक जोड़े को शिव मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में अर्पित करें. इसके बाद दूसरे जोड़े को नदी के जल में प्रवाहित कर दें. कालसर्प दोष दूर हो जाएगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)