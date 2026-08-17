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Nag Panchami 2026: नाग पंचमी की कथा का पाठ कर पूर्ण करें पूजा और व्रत, परिवार की खुशहाली का मिलेगा आशीर्वाद!

Nag Panchami 2026 Vrat Katha in Hindi: हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर्व का विशेष महत्व है. जो हर साल सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है. आइए नाग पंचमी की कथा सुनें सुनाएं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 17, 2026, 07:24 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:24 AM IST
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी की कथा का पाठ कर पूर्ण करें पूजा और व्रत, परिवार की खुशहाली का मिलेगा आशीर्वाद!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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