/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी की कथा का पाठ कर पूर्ण करें पूजा और व्रत, परिवार की खुशहाली का मिलेगा आशीर्वाद!

एक समय की बात है. मनाही के बाद भी एक ब्राह्मण ने नाग पंचमी पर्व पर खेत जोतने का निर्णय लिया. हल बैल लेकर खेतों में गया और खेत जोतना शुरू कर दिया. फिर एक अनहोनी हो गई. हुआ ये कि हल के नीचे आकर एक प्रसूता नागिन के सभी बच्चों की मृत्यु हो गई जिससे नागिन ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को डस लिया. फिर क्या था उसी समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई. नागिन का क्रोध इतने पर ही नहीं रुका बल्कि उसने ब्राह्मण के पूरे परिवार को मृत्यु के घाट उतारने की ठान ली. वह ब्राह्मण के घर गई और एक-एक कर पूरे परिवार को डस लिया. वहीं, उसे जब यह जानकारी मिली कि ब्राह्मण की एक बेटी ससुराल में है तो उसे डसने के लिए उसके ससुराल पहुंच गई. जहां उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी नाग देवता की पूजा का पूरा अनुष्ठान कर रही है. नाग देवता को धूप, दीप, नैवेद्य, दूध चढ़ा रही है. ब्राह्मण की बेटी के श्रद्धाभाव को देखकर नागिन का मन बदल गया और उसने उसे डसने का विचार त्याग दिया. नागिन ने ब्राह्मण की बेटी को सबकुछ विस्तार से बता दिया. नागिन के साथ जो भी हुआ उसके बारे में जानकर ब्राह्मण की बेटी को बहुत दुख हुआ. वहीं, नागिन नाग देवता के प्रति ब्राह्मण की बेटी की भक्ति देखकर पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी. ऐसे में उसने दयालुता दिखाई और उसे अमृत का कलश सौंप दिया. उसने ब्राह्मण की बेटी से कहा कि इसे अपने सभी मृत परिवारवालों पर छिड़क दो तो वे जीवित हो जाएंगे. ब्राह्मण बेटी ने ऐसा ही किया और उसके सभी परिवार वाले पुनर्जीवित हो गए.