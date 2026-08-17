/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी की कथा का पाठ कर पूर्ण करें पूजा और व्रत, परिवार की खुशहाली का मिलेगा आशीर्वाद!

Nag Panchami 2026 Story in Hindi: हिंदू धर्म में नाग पंचमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. भगवान शिव और नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित पर्व नाग पंचमी इस साल आज यानी 17 अगस्त को है. इस दिन नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. सावन शुक्ल पंचमी तिथि पर सावन मास के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर्व का संयोग हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नागों की पूजा कर नाग पंचमी की कथा सुनें सुनाएं तो पूजा पूर्ण होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है. आइए नाग पंचमी की कथा पढ़ें.
नाग पंचमी पर्व की पौराणिक कथा राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि से संबंधित है. मान्यताओं के अनुसार अष्टनागों में से एक तक्षक नाग के दंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई. जिसके बाद उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की भावना से सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन किया. इस यज्ञ में सांप को आहुति दी जा रही थी यानी विश्वभर में जितने भी सर्प थे वे यज्ञ कुंड की ओर खिंचे चले आते थे और स्वाहा हो जाते थे. नागवंश का विनाश निकट था लेकिन आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के पास जाकर अनुरोध किया कि वे यज्ञ रोक दें. राज ने मुनि का अनुरोध स्वीकार किया और नागों को छोड़ दिया. यह पूरी घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि पर हुई थी. नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा कर इस कथा को सुनने की परंपरा है.
एक समय की बात है. मनाही के बाद भी एक ब्राह्मण ने नाग पंचमी पर्व पर खेत जोतने का निर्णय लिया. हल बैल लेकर खेतों में गया और खेत जोतना शुरू कर दिया. फिर एक अनहोनी हो गई. हुआ ये कि हल के नीचे आकर एक प्रसूता नागिन के सभी बच्चों की मृत्यु हो गई जिससे नागिन ने क्रोध में आकर ब्राह्मण को डस लिया. फिर क्या था उसी समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई. नागिन का क्रोध इतने पर ही नहीं रुका बल्कि उसने ब्राह्मण के पूरे परिवार को मृत्यु के घाट उतारने की ठान ली. वह ब्राह्मण के घर गई और एक-एक कर पूरे परिवार को डस लिया. वहीं, उसे जब यह जानकारी मिली कि ब्राह्मण की एक बेटी ससुराल में है तो उसे डसने के लिए उसके ससुराल पहुंच गई. जहां उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी नाग देवता की पूजा का पूरा अनुष्ठान कर रही है. नाग देवता को धूप, दीप, नैवेद्य, दूध चढ़ा रही है. ब्राह्मण की बेटी के श्रद्धाभाव को देखकर नागिन का मन बदल गया और उसने उसे डसने का विचार त्याग दिया. नागिन ने ब्राह्मण की बेटी को सबकुछ विस्तार से बता दिया. नागिन के साथ जो भी हुआ उसके बारे में जानकर ब्राह्मण की बेटी को बहुत दुख हुआ. वहीं, नागिन नाग देवता के प्रति ब्राह्मण की बेटी की भक्ति देखकर पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी. ऐसे में उसने दयालुता दिखाई और उसे अमृत का कलश सौंप दिया. उसने ब्राह्मण की बेटी से कहा कि इसे अपने सभी मृत परिवारवालों पर छिड़क दो तो वे जीवित हो जाएंगे. ब्राह्मण बेटी ने ऐसा ही किया और उसके सभी परिवार वाले पुनर्जीवित हो गए.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)