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Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर मिलेगी सर्प दंश के भय से लेकर कालसर्प दोष से मुक्ति, सच्चे मन से करें इन मंत्रों का जाप

Nag Panchami 2026 Mantra: नाग पंचमी पर्व पर नाग देवता के कुछ प्रमुख मंत्रों का जाप करें तो से कई परेशानियों का अंत हो सकता है और इन मंत्रों का जीवन पर शुभ प्रभाव पड़ सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 11, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:05 PM IST
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर मिलेगी सर्प दंश के भय से लेकर कालसर्प दोष से मुक्ति, सच्चे मन से करें इन मंत्रों का जाप
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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