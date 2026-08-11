/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर मिलेगी सर्प दंश के भय से लेकर कालसर्प दोष से मुक्ति, सच्चे मन से करें इन मंत्रों का जाप

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस पर्व पर शिव जी की उपासन कर नाग देवता की पूजा की जाती है. नाग पंचमी पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा, समृद्धि और भयमुक्त जीवन चाहिए, किसी व्यक्ति को सर्प दंश का भय सता रहा है या फिर किसी को कालसर्प दोष ने परेशान कर दिया है तो ऐसी स्थिति में नाग पंचमी पर्व पर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और फिर नाग देवता के कुछ प्रमुख और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. आइए इस बारे में और जानें.
मंत्र है- “ओम नमः नागाय”
इस प्रभावशाली बीज मंत्र का जाप करने से भय, रोग और कष्ट दूर होते हैं. नाग पंचमी पर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें. मन को शांत करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें.
मंत्र है- “ओम फणिनायकाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्प: प्रचोदयात्”
इस मंत्र का जाप करने से नाग देवता की कृपा प्राप्त होती है. मंत्र जाप करते हुए नाग देवता के दिव्य स्वरूप का ध्यान करें. इस मंत्र का जाप करने से सर्प दोष दूर होता है और कालसर्प दोष का अंत होता है.
मंत्र है-
“अनन्तं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलम्
शङ्खपालं धृतराष्ट्रं तक्षकं कालियं तथा”
नाग पंचमी पर इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार करें. यह मंत्र अष्टनागों की वंदना के लिए समर्पित है. नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप कर पूरे परिवार को सर्प भय से मुक्ति मिल सकती है.
मंत्र है-
“सर्पानां पादमस्तकं यः स्मरेन्नियतः सदा
न सर्पभयं तस्य सर्वत्र विजयं लभेत्”
इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के सर्पदंश का भय दूर होता है. व्यक्ति की यात्रा सुखद और सुरक्षित होती है. किसान, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए यह मंत्र अति प्रभावशाली माना जाता है.
मंत्र है- “ओम नागराजाय नमः”
जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए. कालसर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए नाग पंचमी पर्व पर 108 बार इस मंत्र का जाप करें. इससे सभी ज्योतिषीय बाधाओं का नाश होगा.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)