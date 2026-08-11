/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर मिलेगी सर्प दंश के भय से लेकर कालसर्प दोष से मुक्ति, सच्चे मन से करें इन मंत्रों का जाप

Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है. इस पर्व पर शिव जी की उपासन कर नाग देवता की पूजा की जाती है. नाग पंचमी पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाने का विधान है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. अगर किसी व्यक्ति को सुरक्षा, समृद्धि और भयमुक्त जीवन चाहिए, किसी व्यक्ति को सर्प दंश का भय सता रहा है या फिर किसी को कालसर्प दोष ने परेशान कर दिया है तो ऐसी स्थिति में नाग पंचमी पर्व पर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और फिर नाग देवता के कुछ प्रमुख और शक्तिशाली मंत्रों का जाप करना चाहिए. आइए इस बारे में और जानें.