/Nag Panchami 2026: सपने में सापों को देख डर से खुल जाती है नींद? इस नाग पंचमी पर जरूर कर लें ये 4 काम!

Nag Panchami 2026 Remedies: अक्सर आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति सांपों के डरावने सपने से परेशान है, ऐसे डरावने सपने जो बार-बार दिखते हैं और व्यक्ति डर से जाग जाता है. वैसे तो ऐसे सपनों का कोई खास मतलब नहीं होता है लेकिन ये सपने व्यक्ति को डरा जरूर देते हैं. ऐसे सपनों से छुटकारा पाने के लिए अगर नाग पंचमी पर्व पर कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय करें तो इसके जल्दी ही शुभ परिणाम दिख सकते हैं. आइए इन उपायों के बारे में जानें.
नाग के सपनों से बचने का सरल उपाय नाग पंचमी पर्व पर करें. यह पर्व सावन माह में पड़ता है. वहीं, शिव जी को नाग और सावन का महीना दोनों ही प्रिय है. ऐसे में नाग पंचमी पर्व पर 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिवलिंग पर दूध अर्पित करें. इसके बाद नाग देवता के मंदिर जाकर उनके दर्शन करें और भयानक सपने से मुक्ति की प्रार्थना करें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर्व नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन अगर पूरी श्रद्धा के साथ अष्ट नागों पूजा करें तो नागों के सपने आने बंद हो सकते हैं. ये हैं अष्टनाग के नाम है- 'अनंत नाग, नागराज वासुकि, पद्म, महापद्म, तक्षक नाग, कुलीर, कर्कट और शंख नाग'
नाग पंचमी के दिन व्रत रखें और विधि अनुसार पूजा उपासना करें. नाग देवता का चित्र या मूर्ति चौकी पर सजाएं और मूर्ति पर हल्दी, कंकू, रोली, अक्षत आदि अर्पित करें. इसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाएं और इसे भी नाग देवता को चढ़ा दें. नाग देवता से प्रार्थना करें कि वे अपने डरावने स्वन्न से आपको मुक्त करें. सर्प देवता की आरती कर पूजा संपन्न करें.
सर्प भय और बुरे स्वप्न से छुटकारा पाने के लिए चांदी के दो सर्पों और एक स्वास्तिक बनवाएं. अब नागों को पूजा की थाली में रखें और इनकी उपासना करें. दूध चढ़ाएं. अब दूसरी थाली में चांदी की स्वास्तिक को रखें और उस पर एक बेलपत्र चढ़ाएं. अब दोनों थालियों को सामने रखकर मंत्र जाप करें. मंत्र है 'ऊं नागेंद्रहाराय नम:'. अब शिवलिंग पर नागों को चढ़ा दें और स्वास्तिक को गले में पहनें. सर्प भय और नाग स्वप्न से छुटकारा मिलेगा.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)