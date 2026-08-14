/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन महाशक्तिशाली 8 नागों की पूजा का है विधान, इनमें से 2 का भगवान विष्णु और शिव जी से है गहरा संबंध!

Nag Panchami 2026 Puja: सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त शिव जी की उपासना करते हैं और फिर नाग देवता की पूजा करते हैं. शिव पुराण में सर्पों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है. नागों को समर्पित इस पर्व पर अगर नाग देवता की विधि-विधान से पूजा करें, नाग देवता की प्रतिमा पर दूध चढ़ाएं और अन्य भोग अर्पित करें तो रुके हुए काम संपन्न होने लगते हैं. कुंडली से कालसर्प दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा. नाग पंचमी पर मुख्य रूप से किन आठ नागों की श्रद्धापूर्वक पूजा करें ताकि जीवन में सकारात्मकता आए, आइए इस लेख में विस्तार से जानें.