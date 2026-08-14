/Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर इन महाशक्तिशाली 8 नागों की पूजा का है विधान, इनमें से 2 का भगवान विष्णु और शिव जी से है गहरा संबंध!

Nag Panchami 2026 Puja: सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर नाग पंचमी पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन भक्त शिव जी की उपासना करते हैं और फिर नाग देवता की पूजा करते हैं. शिव पुराण में सर्पों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है. नागों को समर्पित इस पर्व पर अगर नाग देवता की विधि-विधान से पूजा करें, नाग देवता की प्रतिमा पर दूध चढ़ाएं और अन्य भोग अर्पित करें तो रुके हुए काम संपन्न होने लगते हैं. कुंडली से कालसर्प दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है. इस साल नाग पंचमी पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा. नाग पंचमी पर मुख्य रूप से किन आठ नागों की श्रद्धापूर्वक पूजा करें ताकि जीवन में सकारात्मकता आए, आइए इस लेख में विस्तार से जानें.
धर्मिक मान्यता है कि सभी नागों में शेषनाग सबसे बड़े हैं जिनका नागों में सर्वोच्च स्थान है. इनकी लंबाई अनंत है. मान्यता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक हैं. विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैय्या पर ही लेटे रहते हैं. नाग पंचमी पर अनंत नाग की पूजा करने का विधान है.
नागों के राजा वासुकी भगवान शिव के परम भक्तों में से एक हैं. भगवान शिव के गले में विराजने वाले नागराज वासुकी अति बलशाली हैं. इन्होंने ‘समुद्र मंथन’ में मंदारा पर्वत को मथने के लिए रस्सी के रूप में अपना योगदान दिया था. शिव जी को प्रिय नागराज वासुकी की पूजा नाग पंचमी पर की जाती है.
पद्म नाग शांति और समृद्धि को दर्शाते हैं. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भव्य और सफेद रंग के इन नागों का गोमती नदी के पास के नेमिषारण्य क्षेत्र में शासन था. विष्णु पुराण में भी सर्पों के अलग-अलग कुलों में महापद्म नाग का वर्णन मिलता है. इस नाग की भी नाग पंचमी पर उपासना की जाती है.
तक्षक नाग का वर्णन महाभारत काल में विलता है जो रानी कद्रू और कश्यप की संतान है. तक्षक नाग को आठ प्रमुख नाग वंशों में रखा गया है जिसकी पूजा नाग पंचमी पर्व पर की जाती है.
धार्मिक मान्यता है कि कुलिक नाग ब्राह्मण वंश का है जिसका ब्रह्म देव से गहरा संबंध है. इस नाग की पूजा भी अष्टसर्पों में नाग पंचमी के दिन की जाती है.
महर्षि कश्यप और रानी कद्रू के पुत्र और आठ प्रमुख नागों में से एक कर्कोटक नाग को शिव जी का सच्चा साथी बताया जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये नाग सभी नागों में बलशाली, तेजस्वी और सबसे बुद्धिमान होते हैं.
शंखपाल आठ नागों में से एक है जिसका नागवंशों में बहुत महत्व है. सफेद रंग के और शंख के समान पवित्र माने गए इन नागों की नाग पंचमी पर्व पर विशेष पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और घर का कोई भी काम रुकता नहीं है बल्कि बिना बाधा के संपन्न होता है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धर्म एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)