/नाग पंचमी के दिन पहन लें ये 3 चमत्कारी रत्न, राहु-केतु और कालसर्प दोष से तुरंत मिलेगी मुक्ति!

हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार बेहद पावन और फलदायी माना जाता है. ये पूरा दिन नाग देवताओं की पूजा-अर्चना और उनका आशीर्वाद पाने के लिए समर्पित होता है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो नाग पंचमी का दिन कुंडली के बड़े से बड़े ग्रहों के दोषों को शांत करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है.
अगर आपकी कुंडली में राहु-केतु का बुरा प्रभाव चल रहा है या आप कालसर्प दोष की वजह से परेशान हैं, तो इस दिन किए गए कुछ खास उपाय आपको तुरंत राहत दिला सकते हैं.
ज्योतिष में 3 ऐसे चमत्कारी रत्नों का जिक्र मिलता है, जिन्हें नाग पंचमी के शुभ अवसर पर पहनने से जीवन के सारे कष्ट दूर होने लगते हैं और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच बाकी सारे ग्रह आ जाते हैं, तो कालसर्प दोष बनता है.
इस दोष के कारण इंसान के बनते-बनाते काम भी अचानक बिगड़ने लगते हैं. व्यक्ति को हर वक्त मानसिक तनाव रहता है, व्यापार में लगातार घाटा होता है और सेहत बिगड़ने लगती है.
जीवन में तरक्की पूरी तरह थम जाती है और हर मोड़ पर असफलता हाथ लगती है. नाग पंचमी का दिन इन सभी अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म करने का सबसे बड़ा मौका माना जाता है.
राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए गोमेद रत्न पहनना बहुत ही ज्यादा असरदार माना गया है. अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है या राहु की महादशा चल रही है, तो नाग पंचमी के दिन गोमेद धारण करना बेहद फलदायी होता है.
ये रत्न पहनने से इंसान का दिमाग शांत रहता है और सही फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है. नौकरी और व्यापार में आ रही तमाम रुकावटें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं.
इसे नाग पंचमी के दिन चांदी या पंचधातु की अंगूठी में पहनना बहुत शुभ माना जाता है. गोमेद पहनने से अचानक धन लाभ और तरक्की के योग बनने लगते हैं.
केतु ग्रह की शांति और कालसर्प दोष के निवारण के लिए लहसुनिया यानी कैट्स आई रत्न सबसे उत्तम माना गया है. नाग पंचमी के शुभ मुहूर्त में लहसुनिया पहनने से केतु के सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं.
ये रत्न इंसान को गुप्त शत्रुओं, अनजाने डर और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने में मदद करता है. कालसर्प दोष से परेशान लोगों के जीवन में यह रत्न शांति और स्थिरता लेकर आता है.
इसे मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में बनवाकर पहनना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. लहसुनिया पहनने से व्यक्ति का भाग्य अचानक चमकने लगता है.
राहु-केतु और कालसर्प दोष के निवारण में नीलम रत्न भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है. शनि देव को नाग देवताओं का प्रिय माना गया है और नीलम शनि ग्रह का ही मुख्य रत्न है.
नाग पंचमी के पावन दिन नीलम धारण करने से जीवन में अचानक आने वाले बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं. यह रत्न व्यक्ति को राहु और केतु के अचानक होने वाले हादसों व दुष्प्रभावों से सुरक्षा कवच प्रदान करता है.
नीलम पहनने से इंसान की सोचने-समझने की शक्ति तेज होती है. हालांकि नीलम बहुत प्रभावशाली होता है, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए.
नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें. सबसे पहले भगवान शिव और नाग देवताओं की विधिवत पूजा-अर्चना करें.
इसके बाद अपनी जरूरत और ज्योतिषी की सलाह से लिए गए रत्न को गंगाजल और कच्चे दूध से अच्छी तरह शुद्ध कर लें. फिर भगवान गणेश और नाग देव का ध्यान करते हुए उस रत्न की अंगूठी को धारण करें.
रत्न पहनने के बाद नाग देवताओं के मंत्रों का जाप करना और किसी जरूरतमंद को दान-पुण्य करना बेहद फलदायी माना जाता है. ऐसा करने से रत्नों का शुभ प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारियां ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और वैदिक परंपराओं पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है. रत्न धारण करने के प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसलिए, किसी भी रत्न को खरीदने या धारण करने से पहले किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी की सलाह जरूर लें.