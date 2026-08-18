गाय के दूध बहाने से प्रकट हुए महादेव, फिर बना बंशीवाला मंदिर! जानिए 8 सदियों पुराने 'सोने के झूले' का इतिहास

राजस्थान के नागौर शहर में काठड़ियों का चौक बहुत ही मशहूर जगह है. यहीं पर स्थित है नगर सेठ श्री बंशीवाला का प्रसिद्ध मंदिर. इस समय मंदिर में सालाना झूलोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है.
उत्सव की शुरुआत होते ही भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है. मंदिर के पुजारी दीक्षांत रोज बंशीवाला जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करते हैं.
इस पूरे उत्सव की सबसे बड़ी खासियत भगवान का वो झूला है, जो करीब 800 साल पुराना है और जिस पर सोने की कारीगरी की गई है. साल में केवल एक बार होने वाले इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह और भक्ति देखने को मिल रही है.
भगवान बंशीवाला को जिस झूले पर झुलाया जाता है, उसकी कहानी बेहद अनोखी है. यह झूला करीब 800 साल पुराना बताया जाता है. इसे बनाने में बहुत ही खास और मजबूत लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है.
इसके ऊपर सोने की बेहद बारीक और खूबसूरत परत चढ़ी हुई है. इस झूले की सबसे बड़ी पहचान इसके दो मुख्य खंभों पर बने 12 छोटे-छोटे उप-झूले हैं.
इस उत्सव के दौरान भक्त रोज शाम सवा छह बजे से लेकर रात के साढ़े दस बजे तक भगवान के इस अनोखे रूप के दर्शन कर सकते हैं.
हर दिन करीब चार घंटे तक मंदिर का पट भक्तों के लिए खुला रहता है. इस दौरान लोग भगवान को झूले में विराजमान देखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं. मंदिर परिसर में रोजाना सुंदर भजन-कीर्तन और धार्मिक प्रस्तुतियां होती हैं.
ये पारंपरिक मेला छोटी तीज से शुरू होता है और बड़ी तीज तक लगातार चलता है. साल भर में मिलने वाले इस एक खास मौके को कोई नहीं छोड़ना चाहता.
यही वजह है कि नागौर ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों और शहरों से भी भारी संख्या में भक्त यहां खींचे चले आते हैं. सबसे हैरानी की बात यह है कि 800 साल पुराने इस झूले की आज तक एक बार भी मरम्मत नहीं करानी पड़ी है.
ये बहुमूल्य झूला पूरे साल मंदिर की एक बहुत ही सुरक्षित तिजोरी में बंद रहता है. इसे सिर्फ इस वार्षिक झूलोत्सव के दौरान ही बाहर निकाला जाता है.
तिजोरी से निकालने के बाद इसके 100 से भी ज्यादा छोटे-बड़े हिस्सों को आपस में जोड़कर तैयार किया जाता है. इस पूरे झूले को सही तरीके से खड़ा करने में कारीगरों को करीब डेढ़ घंटे यानी 90 मिनट का समय लगता है.
झूले को जोड़ने की ये प्रक्रिया बहुत ही सावधानी से पूरी की जाती है. इसके एक-एक हिस्से को तय क्रम के हिसाब से लगाया जाता है, ताकि इस प्राचीन धरोहर को कोई नुकसान न पहुंचे.
नगर सेठ बंशीवाला मंदिर की एक और बहुत बड़ी और खास बात है. यहाँ भगवान श्रीकृष्ण के साथ उनकी पत्नी रुक्मिणी और राधा जी दोनों की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं.
आमतौर पर ऐसा मंदिर बहुत कम देखने को मिलता है. मंदिर के पुजारी दीक्षांत बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 800 साल पहले हुआ था.
लेकिन बंशीवाला मंदिर बनने से पहले यहां पातालेश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था. इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत ही चमत्कारिक और दिलचस्प घटना जुड़ी हुई है.
कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर एक बड़ा पहाड़ हुआ करता था. चरवाहे अपनी गायों को यहां चराने के लिए लाया करते थे. उन्हीं में से एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपने आप अपना दूध बहा देती थी.
जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने गाय का पीछा किया. तब पता चला कि जिस जमीन पर गाय दूध गिराती थी, वहां नीचे एक प्राकृतिक शिवलिंग दबा हुआ था.
इसके बाद उस जगह की खुदाई कराई गई और जमीन से बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग प्रकट हुआ. सबसे पहले वहां पातालेश्वर महादेव मंदिर बना और फिर बाद में भगवान बंशीवाला, रुक्मिणी जी और राधा जी की स्थापना की गई.
(Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारियां बंशीवाला मंदिर के इतिहास, स्थानीय मान्यताओं, मंदिर के पुजारियों के वक्तव्यों और पौराणिक परंपराओं पर आधारित हैं. इसका उद्देश्य केवल सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक जानकारी पाठकों तक पहुंचाना है. किसी भी स्थान की यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय प्रशासन या मंदिर समिति से समय व नियमों की पुष्टि अवश्य कर लें.