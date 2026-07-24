/साल में केवल एक बार क्यों खुलते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट? जानिए सर्पराज तक्षक से जुड़ा रहस्य

भारत में भगवान के प्रति लोगों की भक्ति के ऐसे ऐसे रंग देखने को मिलते हैं, जो किसी को भी हैरान कर दें. अपने देश में कुछ ऐसे पुराने मंदिर भी हैं, जिनके ताले पूरे साल बंद ही रहते हैं. भक्त यहां दर्शन करने के लिए पूरे 365 दिन पलकें बिछाकर इंतजार करते हैं.
फिर आता है वो दिन, जब साल में सिर्फ 24 घंटे के लिए इन मंदिरों के पट खोले जाते हैं. मध्य प्रदेश के उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर और कड़ावध का मंदिर ऐसे ही अनोखे धाम हैं. चलिए जानते हैं कि आखिर इन मंदिरों को पूरे साल बंद रखने के पीछे की वजह क्या है.
उज्जैन के मशहूर महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर भगवान नागचंद्रेश्वर का दरबार सजा है. इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि इसे साल में सिर्फ एक दिन, यानी नागपंचमी के मौके पर ही खोला जाता है.
रात को ठीक 12 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और अगले दिन रात 12 बजे फिर से बंद कर दिए जाते हैं. यहां जो मूर्ति लगी है, उसमें भगवान शिव और माता पार्वती 7 फनों वाले नाग पर बैठे दिखते हैं. कहते हैं कि ऐसी दुर्लभ मूर्ति पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं देखने को मिलती है.
पुरानी कथाओं की मानें तो नागों के राजा तक्षक ने भगवान शिव को खुश करने के लिए यहां बहुत कठिन तपस्या की थी. भोलेनाथ उनकी भक्ति से बहुत खुश हुए और उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया था.
इसके बाद से ही राजा तक्षक भगवान शिव की शरण में यहीं रहने लगे. माना जाता है कि नागराज तक्षक आज भी यहां अदृश्य रूप में मौजूद हैं. उनकी साधना में कोई खलल न पड़े, इसी वजह से इस मंदिर को पूरे साल आम लोगों के लिए बंद रखा जाता है.
उज्जैन के पास कड़ावध मंदिर का इतिहास भी कम हैरान करने वाला नहीं है. पुराने जमाने में यह जगह तंत्र मंत्र की साधना और गुप्त सिद्धियों का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करती थी. तांत्रिक यहां खास मौकों पर आकर गुप्त पूजा पाठ करते थे.
आज भी इस मंदिर में वो पुरानी परंपराएं निभाई जाती हैं. इसके दरवाजे भी साल में किसी खास पर्व पर ही खुलते हैं. लोगों का मानना है कि यहां पहुंचते ही एक अजीब सी रूहानी ताकत महसूस होती है.
दर्शन का मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए यहां भक्तों का भारी सैलाब उमड़ पड़ता है. लोग घंटों तक लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं.
ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने मात्र से इंसान की कुंडली का कालसर्प दोष दूर हो जाता है. साथ ही उसे कभी सांपों का डर नहीं सताता है. यही वजह है कि लाखों लोग हर साल यहां खिंचे चले आते हैं.
डिस्क्लैमर: यह लेख पुरानी मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और स्थानीय जानकारियों के आधार पर लिखा गया है. इसका मकसद पाठकों तक भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों से जुड़ी जानकारियां पहुंचाना है.