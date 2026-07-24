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साल में केवल एक बार क्यों खुलते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट? जानिए सर्पराज तक्षक से जुड़ा रहस्य

नागपंचमी पर साल में केवल 24 घंटे के लिए खुलने वाले उज्जैन के नागचंद्रेश्वर और कड़ावध मंदिरों के पीछे सर्पराज तक्षक की गुप्त साधना और प्राचीन तंत्र-परंपराओं का अनोखा रहस्य छिपा है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 24, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 01:22 PM IST
साल में केवल एक बार क्यों खुलते हैं नागचंद्रेश्वर मंदिर के कपाट? जानिए सर्पराज तक्षक से जुड़ा रहस्य

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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