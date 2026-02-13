Nagkesar Upay: राहु-केतु और शनि की टेढ़ी नजर से बचाएगा नागकेसर; जानें धन और शांति के लिए ज्योतिषीय उपाय

Nagkesar Upay: सनातन परंपरा में कुछ औषधियां और फूल इतने प्रभावशाली माने गए हैं कि उनका एक छोटा सा उपाय भी जीवन की दिशा बदल सकता है. नागकेसर (Nagkesar) ऐसा ही एक दिव्य पौधा है. ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से इसके फूल बेहद लाभकारी होते हैं. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नागकेसर फूल के कुछ उपाय बताए गए हैं. मान्यता है कि इससे जुड़े उपाय नकारात्मकता दूर करने और ग्रहों को शांत करने के लिए खास होते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, नागकेसर का फूल भगवान शिव को बेहद प्रिय होने के कारण इसका इस्तेमाल महादेव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख-समृद्धि लाने के लिए किया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं नागकेसर से जुड़े कुछ ज्योतिषीय उपाय, जो राहु-केतु और शनि दोष को दूर करने में सहायक साबित हो सकते हैं.

शनि, राहु और केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती, ढैया या राहु-केतु का दुष्प्रभाव है, तो नागकेसर आपकी रक्षा कर सकता है. इसके लिए शनिवार के दिन एक साफ-सुथरे लाल कपड़े में ताजे नागकेसर के फूल बांधें. इसे किसी पीपल के वृक्ष की जड़ के पास श्रद्धापूर्वक रखें और वहां एक तेल का दीपक जलाएं. मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

मां लक्ष्मी कृपा के लिए

आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान जातकों के लिए नागकेसर का उपाय रामबाण माना जाता है. ऐसे में एक सफेद सूती कपड़े में नागकेसर के फूल, एक हल्दी की गांठ और एक गोमती चक्र रखकर पोटली बना लें. इसे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें. मान्यता है कि इससे फिजूलखर्ची पर लगाम लगता है और धन में बरकत होती है.

व्यापार में उन्नति के लिए

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली का कमजोर बुध और गुरु जातक के निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं. ऐसे में इसे मजबूत करने के लिए चांदी की एक छोटी डिब्बी में नागकेसर भरकर उसे अपने पास रखें या इसे सिद्ध करवाकर लॉकेट की तरह धारण करें. यह उपाय बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को कम कर बुद्धि और व्यापार में सफलता दिलाता है.

नकारात्मक ऊर्जा का होगा सफाया

घर में बार-बार क्लेश या मानसिक अशांति रहती हो, तो नागकेसर का धुआं वातावरण को शुद्ध कर सकता है. इसके लिए शनिवार की शाम को नागकेसर के फूल, लौंग और कपूर को मिलाकर जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में दिखाएं. नागकेसर का यह उपाय न सिर्फ बुरी शक्तियों को दूर रखता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.

