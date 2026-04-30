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Hindi Newsधर्मName Astrology: शुक्रवार को जन्मी है बिटिया तो दें मां लक्ष्मी के ये शुभ नाम, धन की नहीं होगी कमी और बनी रहेगी माता की कृपा!

Name Astrology: शुक्रवार को जन्मी है बिटिया तो दें मां लक्ष्मी के ये शुभ नाम, धन की नहीं होगी कमी और बनी रहेगी माता की कृपा!

Name Astrology Baby Girl Name On Maa Laxmi: शुक्रवार को अगर आपके घर में बिटिया जन्मी है तो उसे मां लक्ष्मी के शुभ नाम दे सकते हैं. आपकी बिटिया पर धन देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 30, 2026, 09:24 PM IST
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Baby Girl (AI Photo)
Baby Girl (AI Photo)

Modern Name For Girl On Maa Laxami: अगर आपके घर में शुक्रवार के दिन बिटिया का जन्म हुआ है तो समझ लें कि आपके घर में साक्षात् मां लक्ष्मी प्रकट हुई है. ऐसे में अपनी बेटी के लिए आप मां लक्ष्मी के सुंदर नामों को चुन सकते हैं. आइए कुछ नामों पर एक नजर डालते हैं जो सुंदर और अर्थपूर्ण भी है. मां लक्ष्मी के नामों की लिस्ट से बिटिया के लिए सुंदर नाम चुनें ताकि बिटिया के जीवन पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी भी धन-धान्य, सुख-संपत्ति, वैभव की कमी नहीं होगी. 

मां लक्ष्मी के नाम और उसके अर्थ
वाची- इस नाम का अर्थ है- अमृतमयी वाणी 
पद्मालया- इस नाम का अर्थ है- जो कमल पर रहती हैं  
विभूति- इस नाम का अर्थ है- धन की देवी
 प्रकृति - इस नाम का अर्थ है- प्रकृति 
पद्मा- इस नाम का अर्थ है- कमल
शुचि- इस नाम का अर्थ है- पवित्रता की देवी
स्वाहा- इस नाम का अर्थ है- शुभ
स्वधा- इस नाम का अर्थ है- जो अशुभता को दूर करे 
सुधा - इस नाम का अर्थ है- अमृत की देवी
धन्या- इस नाम का अर्थ है- हिरण्मयी-जो स्वर्ण के समान है
दीत्य- इस नाम का अर्थ है- जो प्रार्थना का जवाब देती हैं   
दीप्ता- इस नाम का अर्थ है- लौ की तरह जगमगाने वाली 
वसुधा- इस नाम का अर्थ है- पृथ्वी की देवी
वसुधारिणी- इस नाम का अर्थ है- पृथ्वी की रक्षक
अशोका- इस नाम का अर्थ है- दुःख को दूर करने वाली
अमृता- इस नाम का अर्थ है- अमृत की देवी
चतुर्भुजा- इस नाम का अर्थ है- चार भुजाओं वाली  
चन्द्ररूपा- इस नाम का अर्थ है- चंद्रमा के समान रूप वाली
वसुंधरा- इस नाम का अर्थ है- धरती माता की बेटी
उदरंगा- इस नाम का अर्थ है- जिनकी देह सुंदर है 
हरिनी- इस नाम का अर्थ है- जो हिरण की तरह चंचला है 
हेमामालिनी- इस नाम का अर्थ है- स्वर्ण का हार धारण करने वाली 
धनधान्यकी- इस नाम का अर्थ है- स्वास्थ्य प्रदान करने वाली 
सिद्धि- इस नाम का अर्थ है- इस नाम का अर्थ है- रक्षक
प्रसन्नाक्षी - इस नाम का अर्थ है- खूबसूरत आंखों वाली 
नवदुर्गा- इस नाम का अर्थ है- नौ दुर्गा के सभी रूप 

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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