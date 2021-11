Name Astrology: करियर के मामले में बहुत लकी होती हैं ये लड़कियां, नाम के पहले अक्षर से कर लें चेक

Lucky Girls by Name Astrology: कुछ लोग करियर (Career) में बहुत तेजी से तरक्‍की करते हैं. वे टैलेंटेड तो होते ही हैं लेकिन उन्‍हें मौके भी अच्‍छे मिलते हैं. कुल मिलाकर टैलेंट और मेहनत के अलावा किस्‍मत की मेहरबानी भी उन्‍हें जमकर तरक्‍की दिलाती है. आज हम ऐसी लड़कियों (Girls) के बारे में जानते हैं जो कम उम्र में ही अपने करियर में बड़ी सफलता पा लेती हैं. ये लड़कियां बेहद लकी (Lucky) होती हैं और अपनी अलग पहचान बनाती हैं. नाम के पहले अक्षर (First letter of Name) से जानते हैं कि कौनसी लड़कियां करियर के मामले में खासतौर पर लकी होती हैं.

जिनका नाम A अक्षर से शुरू हो (Name Starts with A): ऐसी लड़कियां जिनका नाम A से शुरू होता है वे मेहनती, टैलेंटेड और जुनूनी होती हैं. जो ठान लें, उसे हासिल करके ही दम लेती हैं. हर हाल में जीतने का जुनून इन्‍हें कम उम्र में ही खूब तरक्‍की दिलाता है. ये कम उम्र में ही बॉस बन जाती हैं.

जिनका नाम M अक्षर से शुरू हो (Name Starts with M): जिन लड़कियों के नाम M से शुरू होते हैं, वे ईमानदार और मेहनती होती हैं. किसी से भी काम निकलवाना इनके बाएं हाथ का काम होता है. हर बार जीतना उनकी पहली प्राथमिकता होती है. ये लड़कियां जल्‍दी सफल हो जाती हैं.

जिनका नाम T अक्षर से शुरू होता है (Name Starts with T): जिन लड़कियों का नाम T से शुरू होता है, वे वर्कप्‍लेस पर अपनी अलग पहचान बनाती हैं. इन्‍हें जल्‍दी ही पद भी मिल जाता है और सम्‍मान भी खूब मिलता है. ये पैदाइशी लीडर होती हैं इसलिए मौका मिलते ही छा जाती हैं.

जिनका नाम P से शुरू होता है (Name Starts with P): ऐसी लड़कियां जिनका नाम P से शुरू होता है, उन्‍हें कम उम्र में ही प्रसिद्धि मिलने लगती है. इनकी कड़ी मेहनत और अपने दम पर जीतने की आदत जिंदगी में बड़ा मुकाम दिलाती है. ये खूब अमीर भी बनती हैं और लग्‍जरी लाइफ जीती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)