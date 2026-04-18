Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चे को दें कुबेर देवता से जुड़े ये सुंदर नाम, जीवन में धन की नहीं होगी कमी

Names For Baby born on Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जन्मे बच्चे को कुबेर देवता के नाम से जुड़े नाम दे सकते हैं. इससे बेटे पर हमेशा कुबेर देवता की कृपा बनी रहती है. साथ ही जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है.
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Trandy Baby Boy Names List: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का बहुत महत्व है. इस साल 19 अप्रैल 2026, दिन रविवार को अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा. अगर इस दिन या इस पर्व के आसपास के दिनों में आपके घर में बेटे का जन्म हुआ है तो समझ लें कि आपके घर का यह बच्चा बहुत भाग्यशाली हैं और उस पर धन के देवता कुबेर की असीम कृपा है. धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की भी ऐसे बच्चे पर विशेष कृपा होती है. ऐसे बच्चे के लिए अगर आप कुबेर देवता से जुड़े नाम चुनें तो इसका जीवन भर शुभ और सकारात्मक प्रभाव आपके बेटे या आपके घर के बच्चे पर रहेगा. अक्षय तृतीया के आसपास आपके घर में लड़के का जन्म हुआ है तो आइए उसके लिए कुबेर देवता से जुड़े नामों की एक पूरी लिस्ट देख लेते हैं.
लड़कों के लिए कुबेर देवता से जुड़े नाम
निदेश - इस नाम का अर्थ है- धन और खजाने के दाता. यह नाम आपके बेटे के लिए अति शुभ हो सकता है.
यक्ष - कुबेर देव यक्ष भी कहे जाते हैं और यह नाम आपके बेटे के लिए अति शुभ सिद्ध हो सकता है.
जक्ष - कुबेर देवता को जक्ष भी कहते हैं. यह नाम छोटा के साथ ही सुंदर और यूनिक भी है.
यक्षेश - इस नाम का अर्थ है- यक्षों के राजा यानी यक्षेश. इस यूनिक नाम को अपने बेटे के लिए चुन सकते हैं.
अनुराज - इस नाम का अर्थ है- अनुराज का अर्थ है - समर्पित, ज्ञानवर्धक और बुद्धिमान. यह नाम बेटे के लिए अच्छा होगा.
श्रीदा - इस नाम का अर्थ है- श्रीदा नाम भी भगवान कुबेर को ही समर्पित है. बेटे के लिए यह एक अच्छा नाम होगा.
वैश्रवण - इस नाम का अर्थ है- धन और समृद्धि देने वाले देवता.
अनग - इस नाम का अर्थ है- निष्पाप या अचूक. यह नाम आपके बेटे के लिए सुंदर रहेगा.
धनद - इस नाम का अर्थ है- धन देने वाला, अक्षय तृतीया पर जन्में बेटे को यह नाम दे सकते हैं.
गुह्यक - गुह्यक नाम का अर्थ है- छिपे हुए खजाने का रक्षक. यह नाम आपके बेटे के लिए अति शुभ हो सकता है. यह नाम बेटे के लिए चुन सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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