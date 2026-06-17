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बहुत सुंदर और अर्थ पूर्ण हैं विष्‍णु जी के ये नाम, गुरुवार को जन्में अपने बेटे के लिए चुनें एक से बढ़कर एक नाम!

Baby Boy On Lord Vishnu: भगवान विष्‍णु के अनेक नाम बताए गए हैं जिसमें से कुछ तो ट्रेंडी भी है और कुछ सुंदर अर्थ वाले भी हैं. अगर आपके बेटे का जन्म गुरुवार को हुआ है तो भगवान विष्णु से जुड़े नामों की लिस्ट में से उसके लिए नाम चुन सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:30 PM IST
बहुत सुंदर और अर्थ पूर्ण हैं विष्‍णु जी के ये नाम, गुरुवार को जन्में अपने बेटे के लिए चुनें एक से बढ़कर एक नाम!
Image Credit: AI (Baby Boy Names)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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