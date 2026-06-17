वैकुण्ठ- इस नाम का मतलब है- भगवान विष्णु का घर

त्रिविक्रम- इस नाम का मतलब है- तीनों लोकों के विजेता

सनातन- इस नाम का मतलब है- शाश्वत प्रभु

हृषीकेश- इस नाम का मतलब है- सभी इंद्रियों के भगवान

परात्परा- इस नाम का मतलब है- श्रेष्ठो में सर्वश्रेष्ठ

केशव- इस नाम का मतलब है- जिसके बाल सुंदर हैं

हरये- इस नाम का मतलब है- प्रकृति के भगवान

श्रीधर- इस नाम का मतलब है- श्री के धारक

चतुर्भुज- इस नाम का मतलब है- चार-सशस्त्र भगवान

मत्स्यरूप- इस नाम का मतलब है- भगवान मत्स्य या भगवान विष्णु के एक अवतार

श्रीकरा- इस नाम का मतलब है- एक जो श्री देता है

अच्युत- इस नाम का मतलब है- अचूक भगवान

अनन्त- इस नाम का मतलब है- अनंत प्रभु

धराकान्त- इस नाम का मतलब है- धराकांता

वेदात्मन- इस नाम का मतलब है- वेदों की आत्मा भगवान विष्णु में निहित है

अव्यय- इस नाम का मतलब है- विनाश के बिना

शान्तात्म- इस नाम का मतलब है- शांतात्मा

आदिदेव- इस नाम का मतलब है- देवो के भगवन

देवदेव- इस नाम का मतलब है- देवताओं के देवता

महाविष्णु- इस नाम का मतलब है- भगवान विष्णु का नाम