Baby Boy Names list In Hindi: गुरुवार का दिन संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है. अगर आपके घर में भी गुरुवार के दिन बेटे का जन्म हुआ है तो समझ लें कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके बेटे पर है. वैसे तो भगवान विष्णु के कई नाम हैं. इन नामों में से कुछ नाम आज के जमाने के लिए बहुत ट्रेंडी और अर्थपूर्ण भी हैं. ध्यान दें कि किसी व्यक्ति के नाम का प्रभाव उसके जीवन पर हमेशा होता है. ऐसे में जरूरी है कि अपने बच्चे के लिए जो भी नाम चुनें उसका कोई शुभ मतलब जरूर हो.
भगवान विष्णु से जुड़े नामों की लिस्ट यहां देख सकते हैं. अगर विष्णु जी के भक्त हैं और चाहते हैं कि विष्णु जी के नाम का प्रभाव आपके बच्चे पर जीवनभर बना रहे तो इसके लिए आपको विष्णु जी से जुड़े यूनीक और सुंदर नामों की लिस्ट से अपने बच्चे के लिए सुंदर नाम चुनना चाहिए.
वैकुण्ठ- इस नाम का मतलब है- भगवान विष्णु का घर
त्रिविक्रम- इस नाम का मतलब है- तीनों लोकों के विजेता
सनातन- इस नाम का मतलब है- शाश्वत प्रभु
हृषीकेश- इस नाम का मतलब है- सभी इंद्रियों के भगवान
परात्परा- इस नाम का मतलब है- श्रेष्ठो में सर्वश्रेष्ठ
केशव- इस नाम का मतलब है- जिसके बाल सुंदर हैं
हरये- इस नाम का मतलब है- प्रकृति के भगवान
श्रीधर- इस नाम का मतलब है- श्री के धारक
चतुर्भुज- इस नाम का मतलब है- चार-सशस्त्र भगवान
मत्स्यरूप- इस नाम का मतलब है- भगवान मत्स्य या भगवान विष्णु के एक अवतार
श्रीकरा- इस नाम का मतलब है- एक जो श्री देता है
अच्युत- इस नाम का मतलब है- अचूक भगवान
अनन्त- इस नाम का मतलब है- अनंत प्रभु
धराकान्त- इस नाम का मतलब है- धराकांता
वेदात्मन- इस नाम का मतलब है- वेदों की आत्मा भगवान विष्णु में निहित है
अव्यय- इस नाम का मतलब है- विनाश के बिना
शान्तात्म- इस नाम का मतलब है- शांतात्मा
आदिदेव- इस नाम का मतलब है- देवो के भगवन
देवदेव- इस नाम का मतलब है- देवताओं के देवता
महाविष्णु- इस नाम का मतलब है- भगवान विष्णु का नाम
(यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें. )