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Hindi Newsधर्मPauranik Katha: पूर्व जन्म में आखिर कौन थे नारद मुनि, गुस्से में ब्रह्मा जी ने दिया श्राप और फिर हुई एक आकाशवाणी, जानिए पौराणिक कथा

Pauranik Katha: पूर्व जन्म में आखिर कौन थे नारद मुनि, गुस्से में ब्रह्मा जी ने दिया श्राप और फिर हुई एक आकाशवाणी, जानिए पौराणिक कथा

Devrishi Narad Pauranik Katha: देवर्षि नारद भगवान नारायण के परम भक्त हैं लेकिन उनके पूर्व जन्म की कथा क्या है. ब्रह्म जी ने उन्हें श्राप क्यों दिया और कैसे वे शुद्र बने.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 02, 2026, 10:32 AM IST
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Narada Muni (AI Photo)
Narada Muni (AI Photo)

Devrishi Narad Story: भगवान ब्रहा के मानस पुत्र देव ऋषि नारद मुनि भगवान नारायण के परम भक्त है. हाथ में वीणा धारण करने वाले भगवान नारायण के नाम का जाप करने वाले नारद मुनि के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि नारद मुनि भी अपने पूर्व जन्म में विवाहित हुआ करते थे लेकिन एक श्राप ने उनका पूरा जीवन बदल दिया. नारद जी के पूर्व जन्म की पौराणिक कथा क्या है आइए जानें.

पूर्व जन्म में गंधर्व थे नारद मुनि
पुराणों में नारद मुनि के तीन जन्मों की कथा बताई जाती है. देवर्षि नारद पहले जन्म में उपबर्हन नाम के गंधर्व हुआ करते थे जिसका विवाह भी हुआ. इसी जन्म में ब्रह्माजी की सभा में देवता और गंधर्व एक साथ उपस्थित होकर भगवान का संकीर्तन कर रहे थे. इसी सभा में स्त्रियों समेत नारद जी आ पहुंचे लेकिन कीर्तन करने के बाजाए बीच-बीच में हास्य परिहास करने लगे. जिस पर रह्मा क्रोधित हो गए और नारद जी को शुद्र के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया. इस श्राप से से नारद जी को शुद्र के रूप में जन्म मिला. शुद्र के रूप में जन्म लेते उनके पिता की मृत्यु हो गई और माता दासी का कार्य कर जीवन गुजारने लगी. एक दिन उनके गांव कई महात्मा एक साथ पधारे. सबने चातुर्मास इस गांव में बिताने की योजना बनाई. इन सभी महात्मा की नारदजी ने खूब सेवा की. जिससे उनके सभी पाप धुल गए. जाते-जाते महात्माओं ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान नारायण का नाम का जाप  करने व उनका ध्यान करने का सुझाव दिया. थोड़े समय बाद सांप के काटने के कारण नारद जी की मां की भी मृत्यु हो गई. अब नारद जी अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए वन को प्रस्थान कर गए. एक दिन की बात है कि नारदजी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ-बैठ भगवान नारायण का ध्यान कर ही रहे थे कि भगवान नारायण उनके हृदय में प्रकट हुए और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिया और अंतर्ध्यान हो गए. अब भगवान का फिर से दर्शन पाने के लिए नारदजी व्याकुल रहने लगे और घोर तपस्या करते रहने पर भी वो नारायण के दर्शन पाने में सफल नहीं हो पाए. अंत में आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा यह बताया गया कि उन्हें अगले जन्म में भगवान नारायण दर्शन देंगे. इस आकाशवाणी के होते ही नारद जी की मृत्यु हो गई. इसके बाद कल्प के अंत में ब्रह्माजी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतरण हुआ और विष्णु जी के दर्शन पाकर उनके परम भक्त बन गए.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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