नरक चतुर्दशी के दिन घर के इन स्थानों पर जलाएं दीया, नहीं सताएगा यमलोक का डर

Narak Chaturdashi 2025 Diya Upay: नरक चतुर्दशी दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली के दिन मनाई जाती है. आइए जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन किन स्थानों पर दीया जलाना शुभ होगा. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:44 PM IST
Narak Chaturdashi 2025 Date Upay: नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली के तौर पर भी जाना जाता है. इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए यम देवता के निमित्त घर के बाहर दीपक जलाया जाता है. मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन दीया जलाने नरक का कष्ट नहीं भोगना पड़ता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल नरक चतुर्दशी 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. धार्मिक परंपरा के अनुसार, इस दिन अभ्यंग स्नान करना और दीया जलाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार नरक चतुर्दशी के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन यम देवता के निमित्त दीया जलाना क्यों शुभ माना जाता है. 

नरक चतुर्दशी 2025 शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल नरक चतुर्दशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर को देर रात 1 बजकर 51 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 19 अक्टूबर को देर रात 3 बजकर 44 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस बार नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी. नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 13 मिनट से लेकर 6 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन चंद्रोदय सुबह  5 बजकर 13 मिनट पर होगा.   

सूर्योदय से पहले स्नान करें और दीया जलाएं

नरक चतुर्दशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल या सरसों के तेल से अभ्यंग स्नान करें. फिर यमराज को प्रसन्न करने के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएं. ऐसा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और नर्क के पापों से मुक्ति मिलती है.

यमदीप दान का नियम

नरक चतुर्दशी के दिन शाम के वक्त घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पास और घर के हर कोने में दीपक जलाना चाहिए. खासकर दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाया गया यमदीप पितरों को तृप्त करता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती.

दीपक की संख्या और दिशा का महत्व

धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इस दिन कम से कम 14 दीपक जलाने का विधान है. प्रत्येक दीपक घर के अलग-अलग हिस्सों- जैसे मंदिर, रसोईघर, प्रवेश द्वार, बालकनी और तुलसी चौरा में रखना शुभ होता है. ध्यान रखें कि दीयों का मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो.

तिल और घी के दीपक का इस्तेमाल

नरक चतुर्दशी पर तिल का तेल या शुद्ध घी से बने दीपक जलाने का विशेष महत्व है. तिल का तेल पापों के नाश का प्रतीक है, जबकि घी का दीपक घर में लक्ष्मी का वास कराता है. आप चाहें तो दोनों प्रकार के दीपक एक साथ भी जला सकते हैं.

विशेष उपाय से बढ़ेगा सौभाग्य

नरक चतुर्दशी पर शाम के समय तुलसी चौरा के पास 1 दीपक जलाकर “ओम् नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से घर में सुख-शांति बढ़ती है, धन लाभ होता है और आने वाले साल में सौभाग्य में वृद्धि होती है.

