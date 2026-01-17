Advertisement
Narak Nivaran Chaturdashi 2026: नरक निवारण चतुर्दशी पर कब होगा पारण, श्रद्धालु कब खोल सकेंगे व्रत, जानें मुहूर्त

Narak Nivaran Chaturdashi 2026 Parana: माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है. आइए जानते हैं कि इस बार नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और इससे जुड़े खास नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 17, 2026, 05:00 PM IST
Narak Nivaran Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. इसी पवित्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 'नरक निवारण चतुर्दशी' के रूप में मनाया जाता है. यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है. मान्यता है कि इस दिन महादेव की शरण में जाने से जातक को अनजाने में हुए पापों और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है. यही वजह है कि माघ महीने में पड़ने वाले इस व्रत को बच्चा-बच्चा रखता है. इस व्रत को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इसे रखने वाला नरक की यातनाओं से मुक्ति पा लेता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार नरक निवारण चतुर्दशी व्रत का पारण कब किया जाएगा और इसके लिए मुहूर्त क्या है.

नरक निवारण चतुर्दशी 2026 डेट, शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत 17 जनवरी, शनिवार को यानी आज रखा जा रहा है. इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसी दिन 'मासिक शिवरात्रि' का अद्भुत संयोग भी बन रहा है. चतुर्दशी तिथि का आरंभ 16 जनवरी 2026 को रात 10 बजकर 22 मिनट से शुरू हो चुका है. जबकि, इस तिथि का समापन 15 जनवरी 2026 की देर रात 12 बजकर 2 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत आज यानी 17 जनवरी को रखा जा रहा है. 

क्यों खास है नरक निवारण चतुर्दशी

सनातन परंपरा में शिव को 'आशुतोष' कहा गया है, जिसका अर्थ है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाएं. नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत व्यक्ति को यमलोक की यातनाओं से बचाने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना गया है. जाने-अनजाने में हुए अपराधों के पश्चाताप के लिए यह दिन सर्वोत्तम है. आज के तनावपूर्ण युग में, यह व्रत साधक को मानसिक स्थिरता और आंतरिक बल प्रदान करता है. भगवान शिव संहारक भी हैं; वे भक्त के जीवन से डर, आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा का संहार कर उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं.

नरक निवारण चतुर्दशी व्रत, पूजन विधि

नरक निवारण चतुर्दशी के दिन शिवजी की उपासना के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदियों या घर में ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करें. इसके बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, कच्चा दूध या गन्ने का रस अर्पित करना विशेष फलदायी होता है. इसके साथ ही महादेव को बेलपत्र, धतूरा, शमी के पत्ते और सपेद फूल अर्पित करें. पूरे दिन मन ही मन 'ॐ नमः शिवाय' या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें.

यह भी पढ़ें: मृत्यु के अंतिम क्षणों में क्यों ऊपर की ओर खिंच जाती हैं आंखें? जानें गरुड़ पुराण का यह रहस्य

नरक निवारण चतुर्दशी व्रत-पारण नियम

यह व्रत कठोर अनुशासन और भक्ति का संगम है. इसलिए भक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं. यह उपवास सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक चलता है और शाम के समय इस व्रत का पारण किया जाता है. शाम के वक्त भगवान शिव की आरती और अर्चना के बाद व्रत खोला जाता है. मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बेर खाकर व्रत का पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके बाद दान-पुण्य करने से व्रत संपूर्ण माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Narak Nivaran Chaturdashi 2026

