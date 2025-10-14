Advertisement
Naraka Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर एक गलती से शुरू हो जाएंगे बुरे दिन, जानें क्या न करें इस दिन

Naraka Chaturdashi 2025 Mistakes: दिवाली से एक दिन पहले यानी छोटी दिवाली के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है. परंपरा के अनुसार, इन दिन कुछ काम नहीं किए जाते हैं. आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:03 PM IST
Naraka Chaturdashi 2025: नरक चतुर्दशी पर एक गलती से शुरू हो जाएंगे बुरे दिन, जानें क्या न करें इस दिन

Naraka Chaturdashi 2025 Donts: दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहा जाता है. यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. इस तिथि का संबंध यमराज और भगवान श्रीकृष्ण से माना जाता है. पुराणों के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था और संसार को भयमुक्त बनाया था. इसलिए यह दिन पापों से मुक्ति और शुभ कर्मों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. इस साल नरक चतुर्दशी 2025 का पर्व 19 अक्टूबर, रविवार को मनाया जाएगा. इस दिन प्रातः स्नान, दीपदान और यमराज की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है. लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें इस दिन करने से बचना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़ सकता है.

सूर्योदय के बाद न करें अभ्यंग स्नान

शास्त्रों में कहा गया है कि नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले तिल और तेल से स्नान (अभ्यंग स्नान) करना चाहिए. यह कर्म पापों का नाश करता है और यमराज की कृपा दिलाता है. लेकिन यदि यह स्नान सूर्योदय के बाद किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है और इसे अशुभ माना गया है.

इस दिन क्रोध या वाद-विवाद से बचें

नरक चतुर्दशी का दिन आत्मशुद्धि और प्रकाश का प्रतीक है. इसलिए इस दिन गुस्सा करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना वर्जित माना गया है. ऐसा करने से यमराज नाराज होते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है.

दूसरों का अपमान या तिरस्कार न करें

धार्मिक मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यदि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं या किसी जरूरतमंद का मजाक उड़ाते हैं, तो इसका दुष्परिणाम कई गुना होकर लौटता है. इस दिन दान और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है.

यह भी पढ़ें: नरक चतुर्दशी और दिवाली पर कब होगी पूजा, नोट कर लें सही मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

झाड़ू-पोछा और सफाई शाम के समय न करें

इस दिन शाम के समय झाड़ू लगाना या कचरा बाहर फेंकना लक्ष्मी और यमराज दोनों की अप्रसन्नता का कारण माना गया है. इसलिए सुबह ही घर की सफाई और दीयों की तैयारी कर लें.

मांसाहार, मदिरा या तामसिक भोजन से परहेज करें

नरक चतुर्दशी पर शरीर और मन की पवित्रता बहुत आवश्यक मानी गई है. इस दिन मांस, शराब या तामसिक भोजन करने से न केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह धार्मिक रूप से भी अपवित्र कर्म माना गया है.

नरक चतुर्दशी की शुभ पूजा और दीपदान का महत्व

इस दिन सुबह अभ्यंग स्नान के बाद भगवान श्रीकृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए. शाम को घर के मुख्य द्वार, तुलसी चौरा और आंगन में दीप जलाने की परंपरा है. विशेष रूप से यमदीप दान करना अत्यंत शुभ माना गया है- यह दीप दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है, ताकि यमराज की कृपा बनी रहे और अकाल मृत्यु का भय दूर हो.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

