Naraka Chaturdashi Diwali 2025: नरक चतुर्दशी और दिवाली पर कब होगी पूजा, नोट कर लें सही मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Kab hai Choti Diwali 2025 Narak Chaturdashi: दीपावली न सिर्फ रोशनी और उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और सकारात्मकता का पर्व भी है. पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.
Naraka Chaturdashi Diwali 2025 Date: कार्तिक मास में मनाया जाने वाला दीपावली पर्व हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक पांच दिनों तक चलता है. हर दिन का अपना अलग महत्व होता है- कहीं लक्ष्मी-कुबेर की पूजा होती है, तो कहीं भाई-बहन के स्नेह का उत्सव मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल दीपोत्सव 18 अक्टूबर से आरंभ होकर 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल दिवाली पर्व से जुड़ी सभी तिथियां, शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री के बारे में.
दीवाली पर्व की तिथियां 2025
छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी 2025
दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है. इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यमदीप कहा जाता है. इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2025 (रविवार) को मनाई जाएगी.
दीवाली 2025 पर पूजा का शुभ मुहूर्त
इस सील दीपावली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा का विशेष महत्व है.
दीवाली पूजा सामग्री लिस्ट
घी, पान, लौंग, रोली, फूल, फल, दूर्वा, कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, धूपबत्ती, पंचामृत, कुमकुम, गंगाजल, खील-बताशे, लाल कपड़ा, चौकी, घी का दीपक, हल्दी की गांठ, लकड़ी की चौकी, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां आदि.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)