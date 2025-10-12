Naraka Chaturdashi Diwali 2025: नरक चतुर्दशी और दिवाली पर कब होगी पूजा, नोट कर लें सही मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि

Naraka Chaturdashi Diwali 2025 Date: कार्तिक मास में मनाया जाने वाला दीपावली पर्व हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है. यह पर्व धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक पांच दिनों तक चलता है. हर दिन का अपना अलग महत्व होता है- कहीं लक्ष्मी-कुबेर की पूजा होती है, तो कहीं भाई-बहन के स्नेह का उत्सव मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल दीपोत्सव 18 अक्टूबर से आरंभ होकर 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं इस साल दिवाली पर्व से जुड़ी सभी तिथियां, शुभ मुहूर्त और पूजा सामग्री के बारे में.

दीवाली पर्व की तिथियां 2025

18 अक्टूबर (शनिवार)- धनतेरस पूजा और खरीदारी

19 अक्टूबर (रविवार)- नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली

20 अक्टूबर (सोमवार)- मुख्य दीपावली पूजा

22 अक्टूबर (बुधवार)- गोवर्धन पूजा

23 अक्टूबर (गुरुवार)- भाई दूज का पर्व

छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी 2025

दीपावली से एक दिन पहले छोटी दिवाली मनाई जाती है, जिसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है. इस दिन यमराज के नाम का दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे यमदीप कहा जाता है. इस साल नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर 2025 (रविवार) को मनाई जाएगी.

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ- 19 अक्टूबर दोपहर 1:51 बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त- 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह 7:47 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक

काली चौदस मुहूर्त- रात 11:41 बजे से 12:31 बजे तक

हनुमान पूजा मुहूर्त- रात 11:41 बजे से 12:31 बजे तक

दीवाली 2025 पर पूजा का शुभ मुहूर्त

इस सील दीपावली सोमवार, 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा का विशेष महत्व है.

लक्ष्मी-गणेश पूजा मुहूर्त- शाम 5:44 बजे से 7:19 बजे तक

वृषभ स्थिर लग्न- शाम 7:05 बजे से रात 9:01 बजे तक

निशीथ काल पूजा मुहूर्त- रात 1:36 बजे से 3:53 बजे तक

सिंह लग्न शुभ चौघड़िया- निशा काल में शुभ रहेगा

दीवाली पूजा सामग्री लिस्ट

घी, पान, लौंग, रोली, फूल, फल, दूर्वा, कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, धूपबत्ती, पंचामृत, कुमकुम, गंगाजल, खील-बताशे, लाल कपड़ा, चौकी, घी का दीपक, हल्दी की गांठ, लकड़ी की चौकी, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां आदि.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)