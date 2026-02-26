विष्णु जी के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की इस विधि से करें पूजा, इन शक्तिशाली मंत्रों के जाप से पाएं शत्रु और भारी कर्ज से मुक्ति!

Narasimha Dwadashi Mantra: विष्णु जी के चौथे अवतार भगवान नरसिंह को नरसिंह द्वादशी पर्व समर्पित है. जो भी भक्त इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा आराधना करते हैं उनको भय, कर्ज और सकटों से मुक्ति मिलती है. पंचांग के अनुसार, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तिथि पर नरसिंह द्वादशी का व्रत रखा जाता है, इस तरह इस साल यह व्रत 28 फरवरी 2026 को रखा जाएगा. भगवान विष्णु के सबसे उग्र और महाशक्तिशाली अवतार भगवान नरसिंह और भक्त प्रह्लाद की भक्ति का प्रतीक यह पर्व बड़े ही धूम धाम से मनाया जाता है. भगवान नरसिंह को समर्पित कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप कर विधिवत पूजा करने से भक्तों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है. आइए भगवान नरसिंह के कुछ मंत्र के साथ ही सही पूजा विधि भी जानें.

नरसिंह द्वादशी की पूजा विधि

नरसिंह द्वादशी पर सूर्योदय से पहले उठें. घर की सफाई करें.

स्नान ध्यान कर साफ और पीले कपड़े पहनें.

अब घर के मंदिर को साफ करें और एक चौकी पर भगवान नरसिंह की प्रतिमा को स्थापित करें.

भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा करना भी सही होगा.

पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान की पूजा आराधना करें.

सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें.

भगवान को पीले फूल, अक्षत चढ़ाएं.

भोग में फल और मिष्ठान चढ़ाएं.

धूप दीप जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम या नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें.

भगवान की सच्चे मन से आरती कर पूजा को संपन्न करें. भक्तों में प्रसाद बांटें.

नरसिंह भगवान के मंत्रों का जाप करें

यहां नरसिंह भगवान के कुछ मंत्र बताए जा रहे हैं जिनका जाप अपने ज्योतिषाचार्य की सलाह पर करें. हालांकि इन मंत्रों के जाप से जीवन की अनेक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और भूत पिशाच दूर रहते हैं. इन मंत्रों के जाप से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है. जो भी भक्त मंत्र का जाप करते हुए भगवान नरसिंह को मोर का पंख चढ़ाते हैं उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और कालसर्प दोष से मुक्त करते हैं व धन की वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आइए नरसिंह भगवान के कुछ शक्तिशाली मंत्रों का जाप करें.

नरसिंह भगवान का बीज मंत्र

‘श्रौं’/ क्ष्रौं (नृसिंहबीज)।

ॐ श्री लक्ष्मीनृसिंहाय नम:।।

ॐ नृम नृम नृम नर सिंहाय नमः ।

संकटमोचन नरसिंह मंत्र मंत्र का जाप करें-

"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।"

"अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।"

आपत्ति निवारक नरसिंह मंत्र का जाप करें-

"ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्।"

"नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्॥"

नरसिंह गायत्री मंत्र का करें जाप-

ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्ट्राय धीमहि | तन्नो नरसिंह प्रचोदयात ||



संपत्ति बाधा नाशक नरसिंह मंत्र का करें जाप-

"ॐ नृम मलोल नरसिंहाय पूरय-पूरय"



ऋण मोचक नरसिंह मंत्र का जाप करें-

"ॐ क्रोध नरसिंहाय नृम नम:"



शत्रु नाशक नरसिंह मंत्र का जाप करें-

"ॐ नृम नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्नाय नमः"



नरसिंह यश रक्षक मंत्र का करें जाप-

"ॐ करन्ज नरसिंहाय यशो रक्ष"

