Advertisement
trendingNow13198089
Hindi Newsधर्मNarasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर अद्भुत संयोग, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर अद्भुत संयोग, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Narasimha Jayanti 2026: पंचांग की गणना के अनुसार, नृसिंह जयंती हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. यह दिन भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार को समर्पित है. आइए जानते हैं कि इस साल नृसिंह जयंती कब मनाई जाएगी, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर अद्भुत संयोग, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Narasimha Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल नृसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस इस साल नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिंह (आधा शेर और आधा इंसान) अवतार लिया था. यही वजह है कि नृसिंह जयंती पर लोग भगवान विष्णु के इस अवतार की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से नृसिंह देव की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है. साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नृसिंह जयंती के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन-कौन से शुभ संयोग बनेंगे और इस अवसर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं.

नृसिंह जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी. नृसिंह जयंती पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 4 बजकर 35 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. 

इस बार की जयंती क्यों खास है?

2026 की नृसिंह जयंती बेहद शुभ मानी जा रही है क्योंकि दिन दो अद्भुत संयोग बन रहे हैं. पंचांग की गणना के अनुसार, इस दिन रवि योग और गुरुवार का अद्भुत संयोग बनेगा. शास्त्रों के अनुसार, नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन होता है. इसके अलावा इस दिन रवियोग का भी अद्भुत संयोग बनेगा. इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है. ऐसे में इन शुभ योगों नृसिंह जयंती की पूजा करने से दोगुना लाभ होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नृसिंह जयंती पर क्या करें

सुबह जल्दी नहाकर साफ-सुथरे पीले या केसरिया कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान नृसिंह की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं. फिर, अगर संभव हो तो तिल, गुड़ या सत्तू का दान करें.

यह भी पढ़ें: वट सावित्री व्रत पर क्यों की जाती है वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा? जानें वजह

नृसिंह जयंती पर क्या न करें

भगवान नृसिंह का रूप उग्र होता है, इसलिए शांति से पूजा करें और घर में क्लेश न होने दें. इस दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें. कई लोग इस दिन चावल नहीं खाते, आप भी इसका परहेज कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Narasimha Jayanti 2026

Trending news

Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
Tamil Nadu assembly election 2026 exit poll
Tamil Nadu Exit Poll 2026: AIADMK और TVK का हो सकता है सूपड़ा साफ, किंग बनेगी DMK
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Puducherry
पुडुचेरी में NDA गाड़ेगी झंडा या बनेगी नई सरकार? Zeenia ने बताया Exit Poll
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Zeenia Exit Poll 2026
Exit Polls: असम में महिलाएं और Gen Z किसके साथ? हिमंता-गोगोई-अजमल का क्या होगा होगा?
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
Exit Poll Results Kerala 2026
Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
Assam Exit Poll
आ गया आंकड़ा, असम में किसको कितनी मिलेंगी सीटें, कौन बनाएगा सरकार; Zeenia ने बताया
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
Zeenia Exit Poll 2026
बंगाल में 4 मई को दीदी गई? TMC के गढ़ में खिल सकता है कमल! Zeenia ने क्या बताया?
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
ZEENIA Exit Poll
कौन है बंगाल में CM की पहली पसंद? BJP या TMC, किसे SIR का फायदा? Zeenia का Exit Poll
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, हथियारों के साथ कई आतंकी गिरफ्तार
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
Telangana
खुद को सुरक्षाकर्मी बता तेलंगाना सचिवालय में घुसा शख्स, वर्दी पहन बनाया वीडियो
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा
West Begal Elections 2026
उत्तर 24 परगना में आपस में भिड़े TMC और BJP कार्यकर्ता, सुरक्षाकर्मियों ने खदेड़ा