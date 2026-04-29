Narasimha Jayanti 2026: नृसिंह जयंती पर अद्भुत संयोग, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Narasimha Jayanti 2026: पंचांग की गणना के अनुसार, नृसिंह जयंती हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. यह दिन भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार को समर्पित है. आइए जानते हैं कि इस साल नृसिंह जयंती कब मनाई जाएगी, पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं.
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Narasimha Jayanti 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल नृसिंह जयंती वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस इस साल नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी. पौराणिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए नृसिंह (आधा शेर और आधा इंसान) अवतार लिया था. यही वजह है कि नृसिंह जयंती पर लोग भगवान विष्णु के इस अवतार की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से नृसिंह देव की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती है. साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नृसिंह जयंती के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन-कौन से शुभ संयोग बनेंगे और इस अवसर पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं.
दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 29 अप्रैल को शाम 7 बजकर 51 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल को रात 9 बजकर 12 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल नृसिंह जयंती 30 अप्रैल को ही मनाई जाएगी. नृसिंह जयंती पर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त शाम 4 बजकर 35 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 10 मिनट तक रहेगा.
2026 की नृसिंह जयंती बेहद शुभ मानी जा रही है क्योंकि दिन दो अद्भुत संयोग बन रहे हैं. पंचांग की गणना के अनुसार, इस दिन रवि योग और गुरुवार का अद्भुत संयोग बनेगा. शास्त्रों के अनुसार, नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार हैं और गुरुवार भगवान विष्णु का ही दिन होता है. इसके अलावा इस दिन रवियोग का भी अद्भुत संयोग बनेगा. इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है. ऐसे में इन शुभ योगों नृसिंह जयंती की पूजा करने से दोगुना लाभ होगा.
सुबह जल्दी नहाकर साफ-सुथरे पीले या केसरिया कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान नृसिंह की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाएं और उन्हें फूल चढ़ाएं. फिर, अगर संभव हो तो तिल, गुड़ या सत्तू का दान करें.
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भगवान नृसिंह का रूप उग्र होता है, इसलिए शांति से पूजा करें और घर में क्लेश न होने दें. इस दिन प्याज, लहसुन या मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें. कई लोग इस दिन चावल नहीं खाते, आप भी इसका परहेज कर सकते हैं.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)