Narasimha Jayanti 2026: नरसिंह जयंती पर क्या है सायंकाल पूजा का समय? जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और मंत्र

Narasimha Jayanti 2026 Kab Hai: वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर भगवान नरसिंह को समर्पित नरसिंह जयंती पर्व मनाया जाता है. इस साल यह पर्व 30 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है. इस तिथि पर भगवान विष्णु ने अधर्म के नाश और भक्त की सुरक्षा के लिए एक अद्भुत और उग्र अवतार लिया था. अपने चौथा अवतार में भगवान आधे मनुष्य और आधे शेर के रूप में अवतार धारण कर प्रकट हुए और असुर हिरणयकश्यरपु का अंत किया. नरसिंह भगवान की आराधना से ज्ञान-शक्ति की प्राप्त होती है और शत्रु के भय का नाश होता है. आइए जानें नरसिंह जयंती की पूजा का मुहूर्त, विधि और मंत्र क्या है.

नरसिंह जयंती 2026 मुहूर्त

वैशाख शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 29 अप्रैल 2026 को रात के 7.51 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 30 अप्रैल 2026 को रात के 9.12 बजे तिथि समाप्त हो जाएगी.

नरसिंह जयन्ती सायंकाल पूजा का समय - शाम 04:17 बजे से लेकर शाम के 06:56 बजे तक.

नरसिंह जयन्ती मध्याह्न संकल्प का समय - सुबह 10:59 बजे से लेकर दोपहर के 01:38 बजे तक.

नरसिंह जयंती पूजा विधि

व्रत के एक दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि पर एक समय का भोजन करें.

अब व्रत वाले दिन हर तरह के अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि का सेवन न करें.

भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करें.

व्रत का पालन एकादशी व्रत के जैसे ही करें.

नरसिंह जयंती के दिन मध्याह्न काल यानी दोपहर में व्रत का संकल्प करें.

सूर्यास्त से पहले संध्याकाल में भगवान नरसिंह की विधि-विधान से पूजा करें.

चतुर्दशी तिथि के सूर्यास्त के समय भगवान नरसिंह प्रकट हुए ऐसे में इसी काल में पूजा करें.

इस व्रत में रात्रि जागरण करना शुभ होता है.

अगले दिन प्रातःकाल विसर्जन पूजा करें.

पूजा के बाद ब्राह्मण को दान दें और पारण करें व्रत पूर्ण होगा.

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नरसिंह भगवान का मंत्र

‘नैवेद्यं शर्करां चापि भक्ष्यभोज्यसमन्वितम्. ददामि ते रमाकांत सर्वपापक्षयं कुरु'

नरसिंह जयंती 2026 व्रत का पारण समय

नरसिंह जयंती का पारण समय अगले दिन यानी 1 मई 2026 को सुबह 05:41 बजे के बाद करें. नरसिंह जयंती पारण के दिन चतुर्दशी सूर्योदय से पहले खत्म हो जाएगी.

नरसिंह भगवान की पूजा के लाभ और महत्व

भगवान नरसिंह भक्ति, आशा और दृढ़ता के प्रतीक हैं जो भक्त के भय को दूर करते हैं और विपत्तिओं को दूर करता है. विष्णु जी के इस अवतार का ध्यान करने से कठिन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता खुलता है और बुरी शक्तियों और नकारात्मकता का नाश होता है. भगवान नरसिंह की पूजा उपासना करने से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, अहंकार, क्रोध और ज्ञान जैसे आंतरिक राक्षसों का भी अंत करते हैं. आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली बाधाओं को भी भगवान नरसिंह दूर करते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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