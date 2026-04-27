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Hindi Newsधर्मनृसिंह जयंती पर जपें अति प्रभावशाली मंत्र, भगवान नरसिंह देंगे सुरक्षा भय मुक्ति और आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद

नृसिंह जयंती पर जपें अति प्रभावशाली मंत्र, भगवान नरसिंह देंगे सुरक्षा भय मुक्ति और आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद

Narasimha Jayanti 2026 Mantra Jaap: नृसिंह जयंती पर्व पर सुरक्षा, साहस और भय से मुक्ति पाने के लिए कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप कर सकते हैं. आइए इन मंत्रों की एक पूरी लिस्ट पर नजर डालें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:36 PM IST
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Bhagwan Narasimha
Bhagwan Narasimha

Bhagwan Narasimha Powerful Mantra: हिंदू धर्म में वैशाख माह का बहुत महत्व है. इस माह में कई व्रत त्योहार पड़ते हैं. इसी तरह वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की जयंती मनाई जाती है. इस साल यह पर्व 30 अप्रैल को है. श्रीहरि ने अपने परम भक्त प्रह्लाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लिया था. भगवान विष्णु के इस रूप में वे आधे सिंह यानी शेर के थे और आधे मनुष्य थे. नरसिंग अवतार की पूजा करना अति शुभ फलदायी माना गया है. नरसिंह भगवान की पूजा करने बड़े से बड़े शत्रु का विनास होता है और जीवन का सारा भय व संकट मिट जाता है. नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंग को समर्पित कुछ ऐसे प्रभावशाली मंत्रों का जाप करने के बारे में बताया जा जाता है जिसके जाप से त्वरित और अशुभ प्रभाव साधक पर पड़ते हैं. नकारात्मकता का नाश करने वाले इन मंत्रों को आइए जानें.

नरसिंह जयंती पर सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है –
भगवान नरसिंह का शक्तिशाली मंत्र
यह मंत्र नरसिंह भगवान के उग्र लेकिन कल्याणकारी स्वरूप को दर्शाता है. इस मंत्र का जाप करने से भय, शत्रु बाधा, अकाल मृत्यु और नकारात्मक ऊर्जा से भक्त को सुरक्षा प्राप्त होता है. नकारात्मक शक्तियां भक्त को छू भी नहीं पाती हैं. मंत्र जाप करने वाले साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है.
मंत्र है-
“ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्।
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्॥”

लक्ष्मी सहित नरसिंह
यह मंत्र भक्त को आर्थिक स्थिरता देता है और पारिवारिक सुख को बढ़ाता है.
मंत्र है-
"ॐ श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः"

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नरसिंह गायत्री मंत्र
यह मंत्र भक्त की बुद्धि बढ़ाता है. इस मंत्र का जाप करने वाले भक्त को साहस और सुरक्षा प्राप्त होती है.
मंत्र है-
“ॐ वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदंष्ट्राय धीमहि।
तन्नो नृसिंहः प्रचोदयात्॥”

नरसिंह बीज मंत्र
यह मंत्र अति प्रभावशाली है जिसके जाप से भक्त को त्वरित लाभ होता है. सुरक्षा कवच के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं. 
मंत्र है-
“ॐ क्ष्रौं नमः”

संकटमोचन नरसिंह मंत्र
यह मंत्र अति शक्तिशाली है जिसके जाप से व्यक्ति को रोग, भय और बाधाओं से छुटकारा मिलता है.
मंत्र है-
"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्।
अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।"

बाधा नाशक नरसिंह मंत्र
यह मंत्र बड़ी से बड़ी बाधाओं का अंत करता है.
मंत्र है-
“ॐ नृम मलोल नरसिंहाय पूरय-पूरय”

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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