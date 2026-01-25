हिमालय, गंगा से पुरानी है यह नदी, मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे, 25 करोड़ साल पहले आज के दिन ही हुई थी प्रकट

Oldest River in India Hindi : भारत की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा नदी को लेकर मान्‍यता है कि यह माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की सप्‍तमी तिथि को प्रकट हुई थी. इस साल 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती मनाई जा रही है. मध्‍यप्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी अपने उद्गम स्‍थल से 1300 किलोमीटर दूर तक बहकर गुजरात के खम्बात की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिलती है. हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है. इतना ही नहीं यह भारत की सबसे प्राचीन नदी है, जो कि गंगा से करीब 5 गुना साल पुरानी है.

25 करोड़ साल पुरानी है नर्मदा नदी

नर्मदा नदी को लेकर पुराणों से लेकर विज्ञान तक ने सबसे पुरानी नदी माना है. इसके उद्गम को लेकर कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से जन्‍मी है. इसके अलावा नर्मदा नदी को लेकर और भी कथाएं प्रचलित हैं. एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा नदी के हर कंकर को शिव रूप में पूजे जाने का वरदान दिया है. इसलिए नर्मदा जी का हर पत्‍थर शिवलिंग की तरह पूजा जाता है. साथ ही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार नर्मदा नदी 25 करोड़ साल पुरानी है जबकि हिमालय और गंगा की आयु 3 से 5 करोड़ वर्ष के बीच है. पहले हिमालय पर्वत बना और फिर उस पर जमी बर्फ के पिघलने से गंगा नदी जन्‍मी.

इसके अलावा नर्मदा नदी के 25 करोड़ साल पुराने होने के पीछे एक और तर्क दिया जाता है. दरअसल, नर्मदा के जल का राजा मगरमच्छ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर उसका अस्तित्व 25 करोड़ साल पुराना है. यह मीठे पानी का मगरमच्छ दुनिया के अन्य मगरमच्छों से एकदम अलग है.

मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे

वहीं विज्ञान की नजर से देखें तो भी नर्मदा की घाटी को विश्व की सबसे प्राचीनतम घाटियों में गिना जाता है. नर्मदा नदी में डायनासोर के अंडे भी मिल चुके हैं और कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं. जो बताते हैं कि यह नदी करोड़ों साल पुरानी है.

इसके अलावा एक और रोचक पहलू है जो इस नदी को अन्‍य नदियों से अलग करता है. भारत में सभी प्रमुख नदियां पश्‍चिम से होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन नर्मदा नदी उल्‍टी बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है.

