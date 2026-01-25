Advertisement
trendingNow13085577
Hindi Newsधर्महिमालय, गंगा से पुरानी है यह नदी, मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे, 25 करोड़ साल पहले आज के दिन ही हुई थी प्रकट

हिमालय, गंगा से पुरानी है यह नदी, मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे, 25 करोड़ साल पहले आज के दिन ही हुई थी प्रकट

Narmada Jayanti 2026 : भारत में नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और हर खास मौकों पर पवित्र नदियों में स्‍नान किया जाता है. इन नदियों के जन्‍म की कहानियां भी खासी रोचक हैं. नर्मदा जयंती के मौके पर जानिए नर्मदा नदी कितनी पुरानी है और क्‍यों इतनी अहम है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिमालय, गंगा से पुरानी है यह नदी, मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे, 25 करोड़ साल पहले आज के दिन ही हुई थी प्रकट

Oldest River in India Hindi : भारत की सबसे प्राचीन नदी नर्मदा नदी को लेकर मान्‍यता है कि यह माघ महीने के शुक्‍ल पक्ष की सप्‍तमी तिथि को प्रकट हुई थी. इस साल 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती मनाई जा रही है. मध्‍यप्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी अपने उद्गम स्‍थल से 1300 किलोमीटर दूर तक बहकर गुजरात के खम्बात की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिलती है. हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को 7 सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है. इतना ही नहीं यह भारत की सबसे प्राचीन नदी है, जो कि गंगा से करीब 5 गुना साल पुरानी है.  

25 करोड़ साल पुरानी है नर्मदा नदी 

नर्मदा नदी को लेकर पुराणों से लेकर विज्ञान तक ने सबसे पुरानी नदी माना है. इसके उद्गम को लेकर कथा है कि यह भगवान शिव के पसीने से जन्‍मी है. इसके अलावा नर्मदा नदी को लेकर और भी कथाएं प्रचलित हैं. एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने नर्मदा नदी के हर कंकर को शिव रूप में पूजे जाने का वरदान दिया है. इसलिए नर्मदा जी का हर पत्‍थर शिवलिंग की तरह पूजा जाता है. साथ ही नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं. धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार नर्मदा नदी 25 करोड़ साल पुरानी है जबकि हिमालय और गंगा की आयु 3 से 5 करोड़ वर्ष के बीच है. पहले हिमालय पर्वत बना और फिर उस पर जमी बर्फ के पिघलने से गंगा नदी जन्‍मी. 

यह भी पढ़ें: सच हो गई भारी बर्फबारी की भविष्‍यवाणी, अब 9 तीव्रता वाले भूकंप की बारी, 2026 फाड़ देगा धरती!

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा नर्मदा नदी के 25 करोड़ साल पुराने होने के पीछे एक और तर्क दिया जाता है. दरअसल, नर्मदा के जल का राजा  मगरमच्छ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर उसका अस्तित्व 25 करोड़ साल पुराना है. यह मीठे पानी का मगरमच्छ दुनिया के अन्य मगरमच्छों से एकदम अलग है. 

यह भी पढ़ें: ये मूलांक वाले पैरेंट्स डालते हैं बच्‍चों पर भारी बोझ, न खुलकर जी पाते हैं और न खुशी मिलती है न सफलता

मिल चुके हैं डायनासोर के अंडे 

वहीं विज्ञान की नजर से देखें तो भी नर्मदा की घाटी को विश्व की सबसे प्राचीनतम घाटियों में गिना जाता है. नर्मदा नदी में  डायनासोर के अंडे भी मिल चुके हैं और कई विशालकाय प्रजातियों के कंकाल भी मिले हैं. जो बताते हैं कि यह नदी करोड़ों साल पुरानी है. 

इसके अलावा एक और रोचक पहलू है जो इस नदी को अन्‍य नदियों से अलग करता है. भारत में सभी प्रमुख नदियां पश्‍चिम से होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं लेकिन नर्मदा नदी उल्‍टी बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है. 

यह भी पढ़ें : जया एकादशी कब है? सही तारीख के साथ पूजा मुहूर्त और पारण समय जानें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

narmada jayanti 2026

Trending news

'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
india national voter day 2026
'मेरा भारत, मेरा वोट' की गूंज! राष्ट्रपति करेंगी उद्घाटन, PM मोदी ने दिया खास संदेश
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
Shashi Tharoor
सार्वजनिक चर्चा सही नहीं..'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले थरूर
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे