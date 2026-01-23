Advertisement
Narmada Jayanti 2026 : हिंदू धर्म में गंगा को बेहद पवित्र नदी और सारे पापों को धोने वाली नदी माना गया है. लेकिन भारत में एक नदी ऐसी भी है जिसे लेकर मान्‍यता है कि इसके दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:21 AM IST
Narmada Ji ki Katha : हिंदू परंपरा में नदियों को बेहद पवित्र माना गया है और इनके उद्गम की अनूठी कथाएं हैं. गंगा नदी को राजा भगीरथ अपने पितरों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्‍या करके धरती पर लाए थे. ताकि उनके पूर्वज राजा सगर के 60 हजार पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति मिल सके. इसलिए गंगा नदी को पाप धोने वाली नदी माना जाता है. सभी खास मौकों पर गंगा स्‍नान किया जाता है. जिस तरह मां गंगा को हिन्दू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, वैसे ही मां नर्मदा को भी प्राप्त है. गंगा नदी की तरह ही नर्मदा स्‍नान करना भी बेहद पुण्‍यदायी माना जाता है. बल्कि नर्मदा नदी के लिए तो धर्म-शास्‍त्रों में यहां तक कहा गया है कि नर्मदा जी के दर्शन करने से ही सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं. जानिए इसके पीछे क्‍या कथा है. 

मां नर्मदा की जन्म कथा

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने से नर्मदा का जन्म हुआ. उस समय भगवान शिव मैखल पर्वत पर थे. उन्होंने उस कन्या का नाम नर्मदा रखा. जिसका अर्थ होता है सुख प्रदान करने वाली. भगवान शिव ने उस कन्या को आशीष दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, उसका कल्याण होगा. 

इसके अलावा एक अन्य कथा के अनुसार, मैखल पर्वत पर भगवान शिव के पसीने से प्रकट हुई दिव्य कन्या नर्मदा ने भगवान शिव को प्रसन्‍न करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की. तब प्रसन्‍न होकर भोलेनाथ ने नर्मदा को पापनाशिनी का आशीष दिया. यानी कि जो व्‍यक्ति नर्मदा नदी का केवल दर्शन भी कर लेगा, उसके पाप नष्‍ट हो जाएंगे. इसके अलावा शिव भी नर्मदा जी को यह भी वरदान दिया कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का वास होगा. साथ ही नर्मदा नदी के सभी पत्थर शिवलिंग स्वरूप में पूजे जाएंगे. इसलिए कहा जाता है कि 'नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है.'  

केवल नर्मदा की होती है परिक्रमा 

सारी नदियों में केवल नर्मदा नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है. नर्मदा नदी की परिक्रमा का बड़ा धार्मिक महत्‍व है. भक्‍त जन आध्‍यात्मिक शुद्धि, पाप-मुक्ति, आत्‍म ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

