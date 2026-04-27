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Hindi Newsधर्मNautapa 2026 Ki Start Date: इस साल नौतपा कब से शुरू हो रहा है? पड़ेगी खूब गर्मी, जानें इन नौ दिनों में क्या करें क्या नहीं

Nautapa 2026 Ki Start Date: इस साल नौतपा कब से शुरू हो रहा है? पड़ेगी खूब गर्मी, जानें इन नौ दिनों में क्या करें क्या नहीं

Nautapa 2026 Kab Se Start Ho Rha Hai: नौतपा में गर्मी खूब पड़ती है. इन नौ दिनों में कुछ काम नहीं करना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए. आइए जानें नौतपा का का सूर्य से क्या संबंध है और इस साल नौतपा कब से शुरू होगी.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 27, 2026, 12:48 PM IST
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Nautapa 2026 Starting Date: नौतपा का आरंभ होने से गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है. दरअसल, नौतपा में तापमान तेजी से बढ़ता है व गर्म हवा चलती है, तेज लू चलता है. इस साल नौतपा कब से शुरू हो रहा है और इसका सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन से क्या संबंध है? इन नौ दिन में क्या करें और क्या न करें? आइए इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानें. 

नौतपा क्या होता है?
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो मई के तीसरे सप्ताह और जून महीने के पहले सप्ताह में सूर्य की किरणे सीधे धरती पर पड़ती हैं. ज्येष्ठ मास में सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं और तभी से नौतपा शुरू हो जाती है. ज्येष्ठ मास के पहले नौ दिनों के दौरान सूर्य और पृथ्वी सबसे पास होते हैं जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर बहुत तेज पड़ती है. धरती अग्नि की तरह इन दिनों में तपती है.

नौतपा कब से शुरू हो रहा है?
इस साल नौतपा की शुरुआत 25 मई 2026 से होगी जो कि 2 जून 2026 तक चलने वाला है. इन नौ दिनों में गर्मी बहुत तेज पड़ती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे वर्षा ऋतु का आरंभ के रूप में भी देखा जाता है. मान्यता है कि इन 9 दिन अगर गर्मी बहुत पड़ी तो अच्छी वर्षा होने की भी संभावना बढ़ जाती है.

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नौतपा के नौ दिन क्या करें?
नौतपा में नियमित रूप से नौ दिन सूर्यदेव की उपासना करें. सफलता प्राप्त होगी और शारीरिक रूप से स्वस्थ्य रहेंगे.
नौतपा में नियमित रूप से नौ दिनसूर्यदेव को जल अर्पित करें व सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें.
नौतपा में नियमित रूप से नौ दिन जल, शरबत, सत्तू, छाता, जल का घड़ा, पंखे से लेकर फल-सब्जी का दान करें.
नौतपा में नियमित रूप से नौ दिन समाज सेवा के कार्यों से जुड़े व बुजुर्गों की सेवा करें. कुंडली में सूर्य मजबूत होगा.
नौतपा में नियमित रूप से नौ दिन पानी और शरबत का भंडारा करवाएं.

नौतपा के नौ दिन क्या न करें?
नौतपा के नौ दिन किसी को पानी देने सेमना न करें. घर आए पशु, पक्षी को भगाने के बजाए आश्रय दें.
नौतपा के नौ दिन तामसिक भोजन न करें. प्याज, लहसुन के सेवन से भी परहेज करें.
नौतपा के नौ दिन बासी खाना न खाएं और न तो किसी और को खिलाएं.
नौतपा के नौ दिन यात्रा करने से परहेज करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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